Știi care sunt cele mai populare locuri de pe Instagram din Constanța?!

GetOut.Social a publicat de curând cel de-al patrulea TOP al celor mai populare locații de pe Instagram din România din luna august 2018. Studiul vizează 12 județe din România a câte 5 categorii de topuri de pe Instagram, acestea fiind selectate în funcție de reacțiile și impresiile utilizatorilor: Cele mai populare locații, Cele mai urmărite locații, Cele mai populare postări și Cele mai apreciate postări ale respectivelor locații, plus Topul “OMG NO IG” (locații care nu dețin cont). „Instagram este una dintre cele mai populare platforme de Social Media din România, dublându-și numărul de useri la 1,1 milioane în ultimul an. De la crearea unui feed atrăgător și postări creative, am trecut la Insta Stories și IGTV, 2 dintre cele mai apreciate feature-uri ale acestei platforme. Locațiile ar trebui să acorde o atenție deosebită comunității lor online și să livreze content de calitate. Fără o strategie clară și o viziune cât mai originală, nu vei reuși să acaparezi atenția publicului țintă pentru a avea un număr cât mai mare de followeri“, a declarat Mădălina Cojocaru, Head of Copywriting în cadrul ProductLead.me

Pentru realizarea topurilor din județele Ploiești, Pitești, Brașov, Piatra-Neamț, Galați, Cluj, Constanța, București, Timișoara, Sibiu, Iași și Oradea au fost analizate peste 700 de locații, baruri, restaurante și cafenele, datele obținute fiind extrem de relevante pentru crearea topurilor. Acestea sunt ordonate descrescător, pe locul 1 se află locația cu cel mai mare procent, iar pe ultimul loc locația cu cel mai mic procent.

Mulți utilizatori din Instagram postează conținut cu anumite hashtag-uri, majoritatea restaurantelor, cafenelelor și alte branduri din domeniu au UGC (conținut generat de clienți), însă puține dintre acestea se folosesc de acel conținut pentru a crea experiențe interactive sau pentru a crește brand awareness-ul.

User Generated Content creează mai multă încredere în brand, spre deosebire de reclamele clasice. De aceea, este foarte importantă prezența pe Instagram a business-urilor și mai ales postarea unui conținut real, generat de clienți.

“Suntem tare mândri de impactul pe care l-a avut GetOut.Social în mediul online și nu numai. Zeci de share-uri și feedback-uri pozitive au venit din partea jurnaliștilor, influencerilor și tuturor celor interesați în a descoperi cele mai populare locații din propriul oraș. Pe lângă acest beneficiu major, totodată am tras un semn de alarmă pentru locațiile care nu postau pe Instagram, iar pentru cele care postau le-am oferit o nouă oportunitate pentru generare UGC cu ajutorul tool-ului ProductLead.me“ a spus Alexander Stoica-Marcu, Business development manager în cadrul ProductLead.me.

Toate topurile sunt publicate pe www.getout.social!