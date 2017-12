Campania de informare „Ştii ce informaţii oferi pe tavă cu un software ilegal?", privind riscurile asociate utilizării de software nelicenţiat, va fi desfăşurată în 50.000 de companii mici şi mijlocii, în urma reînnoirii unui protocol de colaborare între Poliţia Română şi The Software Alliance. Campania urmăreşte să informeze administratorii de companii şi managerii IT din 50.000 de companii mici şi mijlocii care au în dotare peste zece calculatoare funcţionale, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. Iniţiativa beneficiază şi de o campanie de media, incluzând un spot TV şi un spot radio. În decursul celor doi ani de colaborare, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) şi The Software Alliance (BSA) au desfăşurat acţiuni de prevenire a pirateriei software în mediul de business, punând la dispoziţia a peste 40.000 de companii informaţii referitoare la riscurile asociate utilizării programelor de calculator neautorizate, dar şi la paşii pe care îi pot urma companiile în cazul în care nu se află în legalitate.

PESTE 580 DE VERIFICĂRI În acelaşi timp, au continuat şi activităţile de combatere a fenomenului pirateriei software. Astfel, în primele opt luni ale anului 2013, IGPR a desfăşurat în total 587 de verificări, iar aproximativ jumătate dintre acestea s-au soldat cu dosare penale. Peste 2.000 de unităţi PC şi suporturi digitale au fost ridicate, iar valoarea prejudiciilor solicitate de titularii de drepturi s-a ridicat la peste 400.000 de euro. Potrivit unui studiu publicat de International Data Corporation (IDC) în martie 2013, unul din trei calculatoare din mediul de afaceri cu software contrafăcut instalat este deja sau va fi infectat cu malware până la sfârşitul anului. Programele pentru calculator nelicenţiate nu au, de cele mai multe ori, activate elementele de securitate, astfel că sunt însoţite, de obicei, de malware (viruşi, troieni, programe-spion etc.) sau permit descărcarea de malware ulterior, după instalare. Acest lucru poate afecta buna funcţionare a PC-ului şi a reţelei din care face parte, mergând până la posibilitatea de generare a unor riscuri de securitate şi confidenţialitate pentru datele personale, de afaceri şi financiare ale utilizatorului.