Stilistul Adina Buzatu, în vacanţă la Marea Egee

Apreciatul stilist în ţinute vestimentare masculine, Adina Buzatu, a decis să petreacă o săptămână departe de agitaţia urbană, de zgomotul insistent al telefoanelor şi al claxoanelor şi de lungile zile de muncă din care nu lipsesc orele de sport, întâlnirile de afaceri şi şedinţele de consiliere stilistică. Aceasta a ales să se relaxeze într-o binemeritată vacanţă la Marea Egee. Timp de o săptămână, Adina Buzatu a navigat pe un iaht, de-a lungul coastei egeene a Turciei, bucurându-se din plin de frumuseţea peisajelor marine.

Însoţită de fiica ei, Sara şi de câţiva prieteni, Adina Buzatu îşi aminteşte acum cu plăcere şi nostalgie de vacanţa care, din păcate, este întotdeauna prea... scurtă. „Am făcut tot ce mi-am dorit. Am înotat de dimineaţa până seara, am citit relaxată, m-am plimbat cu caiacul, am stat puţin şi la soare, m-am odihnit aşa cum am visat. Uneori, ancoram în dreptul unui sătuc şi mergeam să mâncăm bunătăţi cu specific local, la câte un restaurant pescăresc, singurul stabiliment din zonă care era destinat turiştilor. Am evitat staţiunile, tocmai pentru că nu voiam să dau piept cu aglomeraţia”, a declarat Adina Buzatu.