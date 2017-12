Stimulare economică sau foame de bani a Finanţelor?

DOBÂNDA CHEIE RĂMÂNE NESCHIMBATĂ. Şedinţa de ieri a Băncii Naţionale a României (BNR) a adus primele modificări din acest an, dar şi un val de confuzie. Rezervele minime obligatorii (RMO) pentru pasivele în valută ale băncilor au fost reduse de la 25%, la 20%, decizie care ne face să credem că Finanţele au rămas fără bani, deşi tabăra optimiştilor percepe măsura ca „un plus de lichiditate în bănci, pentru credite”. Cum era de aşteptat, dobânda-cheie a rămas la minimul istoric de 6,25%, pentru a şaptea şedinţă consecutivă. În acelaşi timp, RMO pentru pasivele în lei au rămas la 15%. Reducerea RMO pentru valută a fost o surpriză pentru majoritatea analiştilor, care spun că există trei argumente care stau în spatele deciziei băncii centrale. „Primul e legat de faptul că Ministerul Finanţelor Publice are nevoie de bani. Dacă acesta e motivul, eu sunt îngrijorat. Asta înseamnă că MFP nu a reuşit să atragă bani de pe piaţa externă. Cu alte cuvinte, România nu este interesantă pentru investitori. Al doilea motiv ar fi stimularea economiei, o variantă nu tocmai potrivită, pentru că stimulează creditarea în valută. Un alt motiv ar fi încheierea acordului de la Viena, iar reducerea RMO oferă bancherilor posibilitatea de a-şi mai diminua expunerea pe România”, spune economistul-şef al ING, Nicolaie Chideşciuc.

BANII SUNT DEJA ÎN BĂNCI. Bancherii constănţeni spun că reducerea RMO la pasivele în valută , cu 5%, înseamnă un plus de 1,2 miliarde euro pe piaţa bancară, care nu va avea însă niciun impact semnificativ asupra populaţiei. „Cel mai probabil, în următoarele zile vom vedea o nouă emisiune de obligaţiuni a MFP, în valută. Practic, au intrat nişte bani în sistemul bancar, doar pentru ca statul să îi poată împrumuta. În ceea ce priveşte creditarea, pot să spun că sunt bani în bănci, doar că nu există cerere solvabilă în piaţă, întrucât există multe persoane îndatorate”, consideră directorul pe zona corporate al Raiffeisen Bank Constanţa, Sorin Suciu. Adevărul este că Finanţele au împrumutat constant bani de pe piaţa bancară, de la începutul anului, emisiunile săptămânale de obligaţiuni devenind deja rutină. Dacă banii eliberaţi nu vor fi luaţi înapoi de Finanţe, în teorie, dobânzile la creditele în euro ar urma să scadă uşor, semn că bancherii vor să se implice în proiecte de infrastructură. Rezervele minime obligatorii sunt disponibilităţi băneşti ale băncilor (în lei şi valută), păstrate în conturi deschise la BNR.