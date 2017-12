Stimulente doar pentru finanţiştii performanţi!

Dacă până acum reprezentanţii Ministerului de Finanţe spuneau că toţi salariaţii îşi vor primi stimulentele pentru lunile august şi septembrie, ieri, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, a declarat că nu vor fi făcute abuzuri în acordarea stimulentelor, iar angajaţii cu salarii foarte mici, dar care nu au fost performanţi, nu vor primi stimulente. „Nu vor fi abuzuri în acordarea stimulentelor. Dacă o persoană are un salariu de 400-500 de lei şi nu a făcut nimic performant pentru această instituţie, nu trebuie să primească stimulente”, a declarat Blejnar. În schimb, acesta a susţinut că o persoană care are un salariu mai mare şi este eficient trebuie să primească stimulente. „Dacă un şofer participă timp de zece nopţi cu Garda Financiară sau cei de la Vamă la anumite investigaţii, transportă comisarii de la Gardă acolo şi stă noaptea şi ajută la manipularea mărfurilor şi încarcă-descarcă până dimineaţa, cred că merită stimulente în această perioadă până i se normalizează salariul”, a spus Blejnar. Şeful ANAF a afirmat că banii nu vor intra în conturile angajaţilor în următoarele zile, pentru că, spune el, mai are şi altă treabă decât să verifice listele în funcţie de care se acordă sporurile. „Mai avem şi altă treabă. Aceste trei zile de chinuri m-au făcut să am o mapă foarte groasă, principala noastră grijă e să avem încasări. Este o chestiune de logică: dacă listele nu se avizează azi (n.r. - ieri), evident că banii nu ajung în conturile angajaţilor azi”, a spus Blejnar. Ministrul de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, a declarat ieri că directorii fac propuneri pentru toţi angajaţii, iar listele vin la minister. După aceasta, comisia constituită la nivelul ministerului va analiza poziţie cu poziţie dacă propunerile respectă criteriile de eficienţă. Ialomiţianu a explicat că aceste criterii nu s-au aplicat până acum, iar cele convenite cu sindicatele sunt valabile doar pentru lunile august şi septembrie.