Sting cântă, mâine, în România

Celebrul cântăreţ britanic Sting, pe numele său adevărat Gordon Matthew Thomas Sumner, revine, mâine, în România, pentru un concert ce va avea loc la Complexul Romexpo din Capitală. În deschiderea spectacolului, care va începe de la ora 18.00, vor cânta James Walsh şi Mike & The Mechanics. Accesul publicului se va face începând cu ora 16.00, doar prin Poarta B a complexului din Bulevardul Expoziţiei.

În cadrul ultimului spectacol al lui Sting din turneul mondial „Back to Bass”, fanii români ai artistului vor avea ocazia să-l vadă în postura care l-a consacrat ca muzician rock, interpretând hituri precum „Every Little Thing She Does Is Magic”, „Demolition Man”, „Desert Rose”, „Every Breath You Take” sau „The End of the Game”.