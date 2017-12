Sting, în turneu cu o orchestră filarmonică

Cântăreţul britanic Sting a anunţat recent că va porni într-un turneu nord-american, în care va fi acompaniat de Royal Philharmonic Concert Orchestra din Londra şi de o trupă de backing vocals alcătuită din patru cântăreţi. Acest turneu doreşte să reinventeze câteva dintre cele mai cunoscute piese ale sale, reorchestrate într-un context simfonic. Piese celebre ale grupului Police, precum „Roxanne”, „Every Little Thing She Does Is Magic” şi „Every Breath You Take”, vor fi însoţite de cântece provenind din cariera solo a lui Sting, precum „Fields of Gold” sau „Englishman in New York”. Turneul va debuta pe 2 iunie, la Vancouver, primul concert urmând să aibe loc la Center for Performing Arts din oraşul canadian menţionat. Până în prezent doar patru concerte au fost confirmate: 9 iunie (Red Rocks - Morrison, Colorado), 15 iunie (Hollywood Bowl - Los Angeles) şi 17 şi 18 iulie (Ravinia Park - Chicago).

Cel mai recent material discografic semnat de Sting este albumul „If On A Winter\'s Night”, lansat în 2009, care a vândut 537.000 de copii, potrivit Nielsen SoundScan. Cel mai recent disc pop al cântăreţului britanic este „Sacred Love” din 2003, care a vândut peste 1,2 milioane de exemplare.