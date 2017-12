Sting şi-a încheiat turneul mondial la Bucureşti

Sting a încheiat, miercuri seară, la Bucureşti, turneul mondial „Back to Bass”, cu un supershow de două ore, care a inclus 20 de melodii, două bisuri şi conversaţii în limba română purtate cu cei peste 10.000 de spectatori prezenţi la Romexpo. Cu toate că artistul nu a adus în faţa publicului jocuri extravagante de lumini, efecte pirotehnice sau alte excentricităţi, spectacolul asigurat de el, împreună cu chitaristul Dominic Miller, toboşarul Vinnie Colaiuta, David Sancious la clape, violonistul Peter Tickell şi Jo Lawry - voce, a încântat pe deplin publicul român.

După piesele „Love Is Stronger than Justice (The Munificent Seven)” şi „Roxanne”, Sting a fost rechemat pentru bisuri, doleanţele publicului fiind satisfăcute cu piesele „Desert Rose”, „King of Pain”, „Every Breath You Take” şi „Fragile”, ultima piesă a concertului.

Concertul de la Romexpo a fost ultimul din turneul mondial „Back to Bass”, Sting urmând să lanseze, în septembrie, albumul „The Last Ship”.