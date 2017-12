Stîngă nu mai este antrenor la HCM

Conducerea executivă a HCM Constanţa a hotărît, ieri, rezilierea contractului antrenorului principal Vasile Stîngă. Decizia vine la două zile distanţă după ce formaţia constănţeană a încheiat pe locul al patrulea a doua ediţie a Cupei “Mării Negre”, în urma formaţiilor Dunaferr SE, CSM Medgidia şi Chehovski Medvedi. “Din cauza rezultatelor slabe din sezonul trecut şi a evoluţiei sub aşteptări a echipei din meciurile de pregătire susţinute în această vară i s-a reziliat contractul antrenorului Vasile Stîngă. După ce în sezonul 2007-2008 echipa a ratat obiectivele, am decis să îi mai dăm lui Vasile o şansă, însă formaţia noastră a jucat foarte slab. Nu puteam continua aşa, iar conducerea clubului a decis rezilirea contractului”, a declarat, pentru NewsIn, directorul executiv al clubului, Nurhan Ali. Oficialul formaţiei constănţene a mai declarat că de pregătirea echipei se va ocupa în continuare Eden Hairi, care va prelua funcţia de antrenor principal. Vasile Stîngă sosise la Constanţa în luna ianuarie, cînd semnase un contract pe trei ani cu HCM. “Am decis să îmi reziliez contractul, pentru că nu pot îndeplini obiectivele impuse cu jucătorii pe care îi am acum în lot”, a declarat, ieri, pentru NewsIn, tehnicianul Vasile Stîngă. Obiectivele fixate de conducerea clubului pentru sezonul 2008-2009 sînt cîştigarea campionatului, cucerirea Cupei României şi un parcurs cît mai lung în Cupa Cupelor.

În altă ordine de idei, HCM Constanţa este foarte aproape să-l transfere pe Gabriel Borodi, pentru a acoperi postul de portar în urma accidentărilor suferite de Ionuţ Stănescu şi Mihai Popescu. Borodi a evoluat în sezonul precedent la CSM Oradea şi a efectuat perioada de pregătire din această vară cu echipa CSM Medgidia.