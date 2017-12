„Ştiu că la Constanţa voi întâlni mulţi fani!”

Au mai rămas doar câteva ore până la super-concertul pe care starul internaţional al muzicii pop Michael Bolton îl va susţine, în această seară, de la ora 21.00, pe platoul de la Poarta 1 a Portului Constanţa! În ciuda zvonurilor răutăcioase care au dat emoţii numeroşilor fani din România, artistul s-a cazat, aseară, la Grand Hotel Rex, în Mamaia, unde a susţinut o conferinţă de presă, alături de organizatori şi reprezentanţi ai Primăriei Constanţa. Cu acest prilej, Michael Bolton a primit din partea Universal Music România Discul de aur pentru vânzările ultimului său album, „One World, One Love”, în ţară.

Michael Bolton a sosit, ieri, în Constanţa, de la Milano, în jurul orei 19.30, la bordul unei aeronave particulare care a aterizat pe pista Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu”. Vedeta a venit în România însoţită de o echipă formată din 20 de persoane, asistenţi şi tehnicieni ai concertelor sale, despre care a mărturisit că „sunt ca o familie şi călătoresc împreună peste tot în lume”. Starul a sosit la Mamaia într-o limuzină, după care s-a îndreptat, relaxat, direct spre sala de conferinţe a Grand Hotel Rex, unde a fost întâmpinat de directorul Direcţiei Organizare Evenimente şi Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, şi Ionuţ Pavel, PR-ul evenimentului. „Când am primit invitaţia de a reveni în România pentru a cincea oară, m-am gândit că am de făcut un drum lung, dar ştiu că voi întâlni aici mulţi fani care îmi cunosc muzica. De obicei, aflu despre istoria locurilor unde merg de pe google. Ştiu că am ajuns la Marea Neagră, locaţia este minunată şi la fel am înţeles că este şi locul unde voi concerta. Mi-ar plăcea să vizitez oraşul şi înainte şi după concert, ce îmi recomandaţi să vizitez?”, i-a întrebat Bolton, cu bună-dispoziţie, pe cei prezenţi în sală.

Referitor la repertoriul pe care îl va susţine la Constanţa, starul a declarat: „Întotdeauna am considerat că trebuie să cânţi cele mai cunoscute hituri când susţii un concert într-un oraş care abia te aşteaptă. Nu e corect faţă de fani să nu cânţi hiturile (...), un cântăreţ nu înseamnă nimic fără un cântec bun”.

Pentru că artiştii sunt şi buni ambasadori ai locurilor vizitate, reprezentanţii Primăriei Constanţa au subliniat că prezenţa lui Michael Bolton în oraşul de la malul Mării Negre va fi onorată aşa cum se cuvine de autorităţile locale. „Ne bucurăm că am reuşit să aducem încă un nume foarte mare al muzicii internaţionale, aici, la malul mării. Îi urăm din partea noastră, a autorităţilor locale şi a primarului: Bun-venit la Constanţa! Sperăm şi vom face tot ce este posibil ca să aibă o şedere cât mai plăcută, ca să plece de aici cu amintiri frumoase, să înţeleagă puţin şi din frumuseţea locului şi a constănţenilor, care sunt nişte oameni deosebiţi”, a declarat Petrică Munteanu.

Concertul din această seară, organizat la Poarta 1 a Portului Constanţa, cu sprijinul Primăriei, este inclus în turneul mondial de promovare a ultimului album al solistului, „One World, One Love\". Biletele pentru spectacol au preţurile cuprinse între 60 şi 200 de lei şi se pot achiziţiona de la toate chioşcurile Telegraf, de la Teatrul de Stat, Casa de Cultură a Sindicatelor şi online, pe eventim.ro sau bilete.ro.