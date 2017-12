Stocul de păcură din rezerva de stat, redus definitiv

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) propune Guvernului să scoată definitiv din rezerva de stat 2.570 tone de păcură destinate Complexului Energetic Craiova, întrucât producătorul de energie are stocuri supradimensionate pentru derularea activităţii. \"Complexul Energetic Craiova deţine păcură, în capacităţile sale de stocare, în cantitate de 5.570 de tone. (...) În consecinţă stocul de păcură din rezerva de stat constituit este supradimensionat şi se impune scoaterea definitivă a 2.570 tone de păcură, la valoarea de 3.000 tone\", se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern elaborat de MECMA. Compania a redus în ultimii ani consumul de păcură, întrucât a optimizat activităţile, astfel că în ultimii doi ani media consumului a fost de 3.600 tone pe an. Totodată, Complexul Energetic Craiova va înlocui, în perioada următoare, consumul de păcură cu cel de gaze naturale, pentru reducerea poluării mediului. Compania are două sucursale, respectiv Electrocentrale Işalniţa, care produce electricitate, şi Electrocentrale Craiova II, care produce energie electrică şi termică. Combustibilul principal utilizat de companie este lignitul, iar păcura şi gazele naturale sunt combustibili suport. Păcura este utilizată pentru producţia de energie şi căldură.