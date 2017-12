Stolojan este marioneta perfectă pentru sforarii PD-L

Miron Mitrea declara, sîmbătă, la Mamaia, la Şcoala politică a TSD, că PSD are noroc că PD-L l-a nominalizat pentru funcţia de premier pe Theodor Stolojan. „Nu cred că puteau găsi o soluţie mai tîmpită. (...) Stolojan a fost singurul premier care s-a privatizat în funcţie, cînd şi-a vîndut hotelul\", a afirmat atunci Mitrea. În replică, Theodor Stolojan a declarat, duminică, la Sibiu, că Miron Mitrea este „un cetăţean ieşit de sub camion“, care şi-a dat cu părerea despre nişte hoteluri şi despre faptul că PD-L ar opta pentru soluţii tîmpite. „Declaraţia de intelectual rasat a lui Stolojan, care mă face cetăţean ieşit de sub camion, arată cîtă dreptate am avut cînd am declarat că el este cea mai tîmpită variantă a PD-L pentru postul de premier“, scrie pe blogul personal Miron Mitrea, ca răspuns la afirmaţiile lui Stolojan. El explică faptul că, atunci cînd a spus „varianta tîmpită“, nu s-a referit la întruchiparea ei, ci la ideea politică de a desemna locomotivă în alegeri „un politician fără pic de substanţă şi de personalitate“. „O fi fost el genial la economie, dar ca om politic este şters. De fapt, e doar un nume de care s-au folosit, în diverse ocazii, sforarii PD-ului“, adaugă Miron Mitrea. „Aşadar, fără să ies din definiţia dată de DEX şi fără să-mi doresc să-l jignesc pe omul Stolojan, pot spune că politicianul Stolojan este o marionetă perfectă. Ba chiar, dacă îmi amintesc de circul cu retragerea sa din cursa pentru Cotroceni în lacrimile domnului Băsescu şi de ieşirea sa în chiloţi din mare, ca să dea declaraţii presei, pot spune că este o paiaţă în toată regula. Cît priveşte declaraţia sa potrivit căreia eu sînt un cetăţean ieşit de sub camion, o pun doar pe seama invidiei generate de faptul că, dacă rămîne cu maşina-n drum, domnul Stolojan trebuie să-şi cheme consilierii de imagine ca să-l depaneze“, mai scrie Mitrea.