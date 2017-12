Stolojan, susţinător al lui Boc

Pedeliştii cu funcţii şi nume s-au gândit că ar fi cazul să mai scoată şi ei capul în lume şi să-şi exprime părerea. Ne aducem cu toţii aminte de Theodor Stolojan, cel care în 2004 renunţa la candidatura pentru preşedinţia României în favoarea lui Băsescu, acelaşi Stolojan care, în 2008, a refuzat postul de premier pentru că nu putea să asculte ordinele lui Băsescu. Cei care se aşteptau la o serie de replici dure ale fostului premier s-au înşelat, pentru că mesajul lui Stolojan a fost unul de susţinere pentru actualul premier Emil Boc pentru un nou mandat în fruntea PDL. Stolojan consideră că în prezent românii sunt mult mai interesaţi de scandalurile din lumea mondenă, decât de problemele reale a României. „România a demonstrat că e încă ţara lui “merge şi aşa”, din păcate. Nu e absolut nicio problemă în România lui Pepe, Oana, Iri şi Moni”, a declarat Stolojan. Ceea ce a uitat prim-vicepreşedintele PDL este că tocmai partidul pe care îl reprezintă a adus România în această postură. Sau poate Stolojan a uitat cum Boc şi Băsescu au minţit românii în 2009 tocmai pentru ca Băsescu să obţină un nou mandat la Cotroceni, pentru ca în 2010 să-i anunţe că li se taie salariile. Stolojan a uitat că Băsescu, Boc şi Guvernul PDL-UDMR au luat şi iau în continuare măsuri împotriva românilor pe care au ajuns să-i omoare cu zile. De cealaltă parte, premierul Emil Boc vine şi ne spune că angajarea răspunderii Guvernului pentru o lege nu reprezintă o metodă de ocolire a Parlamentului, ci chiar o modalitate de întărire a forţei Legislativului, care are astfel posibilitatea să retragă încrederea acordată Executivului. Definiţia dată de premier este cât se poate de reală. Ceea ce Boc a uitat să precizeze este că în prezent Guvernul pe care îl conduce abuzează de acest lucru, tocmai pentru faptul că ştie că Parlamentul nu are nicio putere în a trimite Guvernul la plimbare. Parlamentarii PDL, UNPR şi UDMR sunt atât de bine dresaţi încât orice asumare va trece fără nicio o problemă de votul parlamentului. Poate dacă PDL va permite propriilor parlamentari să voteze la moţiunile de cenzură ale opoziţiei am descoperi că printre pedelişti există şi oameni cu conştiinţă, care i-ar trimite imediat acasă pe Boc, Udrea şi ceilalţi portocalii din Guvern. Dar cum parlamentarii PDL şi UDMR sunt legaţi de scaune, precum bolnavii psihic, opoziţia nu poate decât să bifeze o nouă moţiune de cenzură eşuată. Aceasta este România pe care au creat-o Boc şi Băsescu, o Românie în care ţi-e frică să mai vorbeşti la telefon, o Românie în care nu ştii ce îţi aduce ziua de mâine. Nu vă sună oarecum cunoscut acest scenariu?