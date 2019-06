Stomatologia şi fertilizarea, principalele motoare ale turismului medical

Stomatologia atrage cei mai mulţi pacienţi străini în România datorită dotărilor, unei bune reţele de cabinete şi preţurilor competitive, iar în ultimii ani au început să aducă pacienţi şi clinicile de fertilizare in vitro, a declarat fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, vicepreşedinte al Centrului Internaţional de Turism Medical (Internaţional Health Tourism Center, IHTC), la un eveniment dedicat fertilităţii desfăşurat la Atena în perioada 8-9 iunie. "În România stomatologia a obţinut în ultimii ani rezultate foarte bune, dezvoltare destul de bună şi pe partea tehnică, reţea bună de cabinete, preţuri competitive şi atunci atrage foarte mult, cel mai mult în momentul de faţă atrage stomatologia. Dar ulterior au apărut şi clinicile de fertilizare in vitro care încep să câştige teren şi încep să aducă pacienţi străini în România, la fel, preţuri competitive, calitate, doctori buni şi toate serviciile integrate. Şi încep să se dezvolte şi alte specialităţi. Dar, oarecum, mai e nevoie de timp pentru asta, vezi zona privată. În Grecia vin foarte mulţi români tot pe zona de fertilizare in vitro şi sunt şi celelalte patologii chirurgicale care poate încă nu-şi găsesc un răspuns şi România", a declarat Bănicioiu.

IHTC a organizat la Atena, în Grecia, în perioada 8 - 9 iunie, prima ediţie a Festivalului de Fertilitate, eveniment ce a reunit specialişti, pacienţi, expozanţi şi profesionişti în domeniul sănătăţii. În perioada în care Nicolae Bănicioiu a fost ministru al Sănătăţii, în cadrul IHTC a fost încheiat un parteneriat pentru dezvoltarea turismului medical între Grecia şi România. "Cred că acest parteneriat a fost de bun augur, iată că roadele se culeg şi în ziua de astăzi, este practic un eveniment care girează acel parteneriat şi girează colaborarea dintre medicii români, medicii greci, schimbul de pacienţi dintre România şi Grecia şi cred că putem vorbi de o creştere în ambele sensuri a fluxului de pacienţi, chiar şi în România vin pacienţi care se tratează la doctori pregătiţi în Grecia sau pregătiţi în România, clinici sau investiţii greceşti care s-au făcut în România şi partea cealaltă, sunt foarte muţi pacienţi români care vin şi îşi fac tratamente medicale în Grecia. Deci, iată că acel parteneriat funcţionează, se dezvoltă şi creşte de la an la an", a spus Bănicioiu.

Bănicioiu a dat exemplul Greciei în privinţa dezvoltării turismului medical, arătând că în această ţară se tratează pacienţi din toată lumea în condiţiile în care s-a investit în creşterea calităţii actului medical şi în promovare. "Grecia este una din ţările care a investit foarte mult în promovare, în creşterea calităţii actului medical şi, în afară de pacienţii români, ei reuşesc să adune pacienţi cam din toată lumea, nu numai din Europa, sunt foarte pacienţi din America", a spus Bănicioiu.

El a afirmat că România "mai trebuie să facă multe" în privinţa promovării turismului medical şi consideră că trebuie investit în promovarea acestui tip de turism. Preşedintele IHTC, Georgios Patoulis, a afirmat, cu prilejul evenimentului de la Atena, că în domeniul turismului medical pentru probleme de infertilitate, Grecia este a cincea ţară din lume din punct de vedere al cazurilor rezolvate. Patoulis a menţionat, tot referitor la turismul medical, că pacienţii străini merg în Grecia şi la clinici de chirurgie plastică, oftalmologie, ortopedie pentru sportivi precum şi pentru tratament cu ape termale.

La Festivalul de Fertilitate au fost prezenţi şi medici români, medici greci care activează de mai mulţi ani în România, cât şi cupluri de români care au urmat proceduri de fertilizare in vitro în România şi Grecia şi au reuşit să aibă unul sau mai mulţi copii.