La sediul Grupului Şcolar „Dimitrie Leonida” din Constanţa a avut loc, vineri, o întîlnire a poliţiştilor cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a pe tema prevenirii conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. „Stop alcoolului la volan!” este numele unui proiect care se derulează din data de 25 iulie, pînă la finele acestui an, şi este finanţat de către Direcţia pentru Tineret a Judeţului Constanţa. Poliţiştii au încercat să îi facă pe tineri să înţeleagă faptul că posibilitatea conducerii unui autovehicul nu este doar o plăcere sau un privilegiu ci, mai ales, o mare responsabilitate pentru conducătorul auto. Prin entuziasmul specific vîrstei şi lipsa de experienţă în conducerea autovehiculelor, tinerii ignoră adesea regulile de circulaţie şi măsurile de siguranţă în traficul rutier. Nu de puţine ori asistăm la scene de coşmar din cauza unor depăşiri neregulamentare sau a vitezei excesive. La fel de triste sînt şi situaţiile cînd destinele unor tineri sînt distruse din cauza conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice sau fără permis. Proiectul „Stop alcoolului la volan!” va fi implementat în patru licee din Constanţa. De asemenea, un număr de cinci şcoli de şoferi vor furniza elevilor care urmează cursurile acestora, prin intermediul instructorilor auto, informaţii şi pliante referitoare la consecinţele nefaste ale conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. Unul dintre liceele aplicante ale proiectului este „Grupul Şcolar Dimitrie Leonida” din Constanţa. În cadrul întîlnirii organizate cu poliţiştii, liceenii au fost informaţi cu privire la efectele alcoolului asupra psihicului şi organismului conducătorului auto, modul în care acesta influenţează performanţele conducătorului auto, infracţiunile şi contravenţiile prevăzute în Codul Rutier referitoare la conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. Indiferenţa poate ucide şi, din nefericire, această caracteristică afectează tot mai mulţi şoferi. Unul dintre subiectele dezbătute împreună cu tinerii a concluzionat despre necesitatea anunţării la timp a echipelor specializate de intervenţie şi modalităţile de acordare a primului ajutor în situaţia producerii unor accidente rutiere. Sensibilizarea viitorilor şoferi nu a rămas fără efect în momentul cînd oamenii legii au amintit anumite accidente în care şi-au pierdut viaţa tinerii şi au prezentat materiale video de responsabilizare a participanţilor la trafic. Pentru a analiza feed-backul participanţilor, tinerii au fost invitaţi să răspundă unor chestionare pre şi post-activitate care vor fi centralizate şi interpretate în cadrul proiectului „Stop alcoolului la volan!”