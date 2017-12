„Stop corupţiei la cazări!”

Uniunea Studenţilor din România (USR) vrea să „bată sistemul” cu propriile sale arme. Astfel, George Păduraru, preşedintele USR, sub egida „Stop corupţiei la cazarea în cămine!” declară că nu se teme să folosească cuvintele mari ce caracterizează sistemul actual al structurilor învăţămîntului superior de stat din România: corupţie, şpagă, mită, nesimţire şi indiferenţă. „Un loc în cămin a ajuns să se vîndă cu 500, chiar 600 de euro şi poate ajunge chiar la 1.000 de euro. An de an se perpetuează această practică şi spun sincer că nu ne-am propus să o eliminăm, ci s-o atenuăm. Avem informaţii că, în diverse universităţi, administratorii sau şefii de cămin vînd locurile. În toamna asta, încercăm să identificăm aceste cazuri împreună cu poliţia şi să eradicăm oarecum fenomenul. Vom forma comisii de control şi vom merge în căminele din toată ţara. E o problemă mai greu de identificat, pentru că, în momentul în care studentul cazat îşi vinde locul, e mai greu de probat. De exemplu, o comisie de control merge în cămin şi bate la uşă. Am informaţia clară că studentul X a vîndut locul studentului Y. Bat la uşă şi, într-adevăr, îl găsesc pe studentul Y şi acesta îmi spune: Dom’le, eu sînt în vizită la colegul meu, care e în oraş. N-am cum să probez. Doar dacă îl prind în flagrant... Şi asta nu mai e treaba noastră, ci a poliţiei”, a explicat preşedintele USR, precizînd că există două mari procedee prin care se vînd locurile în cămine. Unul dintre sisteme este acela de a nu raporta numărul real de locuri, restul rămînînd „la vînzare”. O altă metodă, folosită la nivelul administratorilor, este aceea a locurilor care rămîn pur şi simplu de la cazare şi, dintre care, foarte puţine sînt redistribuite. Restul ajunge, de asemenea, la vînzare. „Ştiu că există astfel de procedee. Mie îmi convine să dau 500 sau 600 de euro pe an şi să plătesc după aceea un milion pe lună. Pe de altă parte, deşi este lăudabil efortul USR, sincer, mie nu-mi convine să vină aici o comisie şi să-mi strice apele. Mie sau colegilor mei. Important este că ne descurcăm, nu?”, este de părere Marian Grosu, student la Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi care „probează” de doi ani sistemul. USR crede că „vinovaţii” de această situaţie sînt lipsa a¬cută de locuri în cămin, preţurile mari de pe pia¬ţa imobiliară, salariile şi bursele mici pe care le au studenţii.