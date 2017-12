Senatul dezbate astăzi moţiunea simplă care cere Guvernului să negocieze cu Federaţia Rusă pentru stoparea creşterii preţului la gaze, păcură şi cărbune şi să prezinte în Parlament un program naţional de luptă împotriva sărăciei şi rapoarte asupra stării de sănătate a tinerei generaţii. Textul moţiunii semnate de 39 de senatori PSD şi PC are ca motto art. 47 din Constituţie: \"Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent\". Semnatarii moţiunii \"Stop degradării nivelului de trai! Stop iresponsabilităţii din sectorul energetic!\" solicită Executivului să ia măsuri \"imediate\" pentru protejarea puterii de cumpărare a cetăţenilor cu venituri medii şi mici şi instituirea unor mecanisme specifice de compensare a cheltuielilor cu întreţinerea locuinţei pentru cei aflaţi sub pragul sărăciei. De asemenea, Guvernul trebuie să coreleze etapizat veniturile populaţiei cu valoarea coşului minim de consum lunar, calculat de Institutul Naţional de Statistică, astfel încît nicio pensie şi niciun salariu să nu fie sub această valoare. Ei mai vor iniţierea unor negocieri reale cu Federaţia Rusă pentru stoparea creşterii preţului la gazele naturale, cărbunele, păcura importate şi promovarea participării României în proiecte alternative de transport al hidrocarburilor către Europa de Vest. Semnatarii mai solicită Executivului finalizarea strategiei din domeniul energetic în conformitate cu noul pachet de legi pentru energie şi schimbări climatice la nivel european. Guvernului i se cere să coreleze în trei luni dezechilibrele majore în materie de salarizare în cadrul sectorului bugetar, prin elaborarea şi prezentarea în Parlament spre dezbatere şi adoptare a unui proiect de lege de instituire a unui sistem unic de salarizare a personalului bugetar. PSD şi PC mai solicită reducerea, la nivelul anului 2008, a tuturor cheltuielilor guvernamentale cu echivalentul a două miliarde de euro şi introducerea unui mecanism de supraveghere şi control al execuţiei bugetului consolidat, prin prezentarea trimestrială în Parlament a unui raport preliminar cu privire la gestiunea cheltuielilor bugetare. Social-democraţii şi conservatorii mai cer Guvernului să prezinte în Parlament un program naţional actualizat de luptă împotriva sărăciei şi a sărăciei severe, cu măsuri concrete şi etape de derulare, precum şi cu responsabilităţi concrete ale instituţiilor statului implicate. De asemenea, Guvernul trebuie să prezinte în Parlament, la interval de trei luni, un raport privind starea de sănătate a tinerei generaţii din România şi să aprobe un program naţional de măsuri pentru asigurarea securităţii alimentare a acesteia. Semnatarii moţiunii cer Guvernului stoparea imediată a majorării preţului la gaze naturale din producţia internă şi utilizarea sumelor colectate pe seama ultimei majorări într-un fond destinat protejării populaţiei. PSD şi PC mai cer Executivului să promoveze Programul de reabilitare termică a clădirilor multietajate prin suportarea de la bugetul de stat şi bugetele locale a costurilor aferente populaţiei aflată sub pragul de sărăcie. \"Putem afirma astăzi, cu mîhnire, că România a ratat startul integrării în UE\", susţine moţiunea. Documentul mai arată că regimul politic de dreapta, reprezentat de tandemul Tăriceanu-Băsescu, va rămîne în istorie ca exemplu de lipsă de performanţă în gestionarea politicilor publice. De asemenea, PSD şi PC menţionează că preţurile au crescut spectaculos: la gaze naturale, cu 100%, la pîine, cu 80%, la apă şi canal, cu 80%, la lapte, cu 75%, la energie termică, cu 60-100%, la carne, cu 60%, la ulei, cu 45%, la energie electrică, cu 19%. Ei susţin că anticipează o majorare a preţurilor în anul 2008 cu 30% la pîine, 10-30% la gaze naturale, la energie eletrică şi termică cu 10%, la carne, mezeluri şi lapte cu 30%. Senatorii social-democraţi şi conservatori precizează că va creşte şi preţul gazelor naturale şi al cărbunelui. \"Lipsa unei strategii coerente în domeniul energetic, abandonarea sau blocarea proiectelor de interes major, lipsa competitivităţii, managementul iresponsabil şi neperformant, toate acestea asociate unei politici externe păguboase au generat derapaje cu consecinţe grave atît în plan micro, cît şi macroeconomic\", se mai arată în moţiune.