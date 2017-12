Stop dictaturii portocalii!

În ultimii doi ani, România a devenit ţara manifestărilor de stradă, atât pe plan local cât şi la nivel naţional fiind înregistrate cele mai ample acţiuni sindicale de protest din ultimii 20 de ani, toate îndreptate împotriva politicii duse de actualul partid de guvernământ. Din păcate, protestele sunt pe cale să devină o amintire, dacă noul Cod al Muncii, realizat de Guvern, va intra în vigoare în forma actuală, actul normativ eliminând mai multe drepturi ale angajaţilor români, care vor fi lăsaţi la cheremul patronilor. Pentru a împiedica acest lucru, reprezentanţii celor cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional au declarat că vor continua protestele la nivel local împotriva modificărilor aduse de Guvern Codului muncii şi a faptului că Executivul şi-a asumat răspunderea pe acest act normativ. Potrivit calendarului stabilit de sindicalişti, până pe 16 martie, confederaţiile Cartel Alfa, Blocul Naţional Sindical (BNS), Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Meridian şi CNSLR Frăţia au programate acţiuni de stradă în toate judeţele. Mâine, 16 martie, când va fi dezbătută şi votată moţiunea de cenzură la adresa cabinetului Boc, sindicaliştii vor protesta în Piaţa Constituţiei, între orele 12.00 şi 16.00. „Sperăm ca mitingul din 16 martie să închidă conflictul deschis cu Guvernul român. Strângem semnături pentru o eventuală grevă generală, dar sperăm să nu ajungem până acolo, iar parlamentarii să înţeleagă că protestul reprezintă o încercare de a proteja interesele salariaţilor”, a declarat preşedintele CNSLR Frăţia, Marius Petcu.

MOBILIZARE GENERALĂ. Liderii sindicali estimează că la mitingul din capitală vor participa 50.000 de persoane. Sindicalişti sunt decişi să declanşeze greva generală pe termen nelimitat, dacă cererile nu le vor fi rezolvate după manifestarea de mâine. Preşedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat că Guvernul a găsit singura soluţie la îndemână pentru a pedepsi cetăţenii României. El a adăugat că piaţa muncii pe care Guvernul o vede extrem de flexibilă va fi în continuare depopulată după intrarea în vigoare a acestei noi reglementări. Liderul BNS a precizat că în 17 martie, după miting, liderii celor cinci confederaţii vor stabili următorul pas. El a făcut apel la toţi lucrătorii din România să vină, mâine, în Piaţa Constituţiei, noile părevederi afectându-i pe toţi salariaţii din România. „Chemăm toţi cetăţenii nemulţumiţi în stradă pentru a nu deveni sclavi ai angajatorului, fie că acesta este statul sau persoană privată. Dacă anul trecut v-a fost frică să ieşiţi în stradă, acum nu mai aveţi nimic de pierdut”, a spus Costin. La rândul său, preşedintele CSDR, Iacob Baciu, a subliniat că modificările aduse la Codul Muncii vizează direct salariatul care va rămâne la discreţia angajatorului. „Vom avea numai zilieri, nu vom mai discuta despre profesii, ci despre muncitori. Statul român nu respectă Constituţia”, a spus Baciu. Liderul CSDR a făcut referire la miile de accidente de muncă produse anual, multe dintre ele mortale, spunând că în următorii 10 ani forţa de muncă va fi decimată, deoarece este exploatată şi nu se asigură condiţiile de muncă necesare.

TRENURI BLOCATE. Tot pe 16 martie, în intervalul orar 7.00 - 9.00, angajaţii Companiei Naţionale de Căi Ferate şi Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători vor declanşa o grevă de avertisment care va bloca circulaţia feroviară în intervalul orar amintit. „La nivelul celor două societăţi, contractul colectiv de muncă nu a fost încheiat. Am parcurs toţi paşii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, am mers chiar şi la conciliere la Ministerul Transporturilor dar, din păcate, nu am ajuns la nicio înţelegere”, a declarat liderul Uniunii Teritoriale a Sindicatelor Feroviare Constanţa, Gheorghe Spânu. În aceste condiţii, sindicaliştii din cadrul celor două companii feroviare au decis declanşarea conflictului de muncă. Protestul sindicaliştilor a fost programat pe 16 martie, data fiind aleasă pentru a coincide cu protestele anunţate de marile confederaţii. „Îi sfătuim pe constănţenii care au planuri pe 16 martie, în intervalul orar amintit, să îşi reprogrameze călătoria dacă au de rezolvat treburi urgente”, a precizat Gheorghe Spânu. În cazul în care, nici după acest pas, cererile feroviarilor nu vor fi ascultate, sindicaliştii sunt decişi să declanşeze greva generală.