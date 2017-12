„Stop hepatitei! Fii atent la A, B, C, D!”

În perioada 25 - 28 iulie, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) - membru al Alianței Pacienților Cronici din România (APCR), al Asociației Europene a Pacienților cu Boli de Ficat (ELPA) şi al Alianței Mondiale a Hepatitei (WHA) -organizează o serie de acțiuni în mai multe zone din țară, pentru a marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei - 28 iulie. În această dată va fi organizată o conferinţă de presă la Bucureşti, la hotelul Howard Johnson, sala Platinum, începând cu ora 9.30, în parteneriat cu agenţia Mediafax. În localitățile Braşov, Iaşi, Turda (jud. Cluj), Constanţa, Giurgiu, Alexandria şi Bucureşti vor avea loc campanii de informare în rândul populaţiei cu privire la modul de transmitere a hepatitelor virale (A, B, C, D), precum şi la prevenirea infectării cu aceste virusuri. ”Un alt element specific al acţiunilor dedicate din acest an va fi evidenţiat prin baloanele albe și albastre ce vor fi înălţate pentru a atrage atenţia tuturor asupra existenţei virusurilor hepatice şi să se gândească de două ori la riscurile de infectare, înainte de a întreprinde o acţiune (ex. tatuarea, actul sexual pasager neprotejat, folosirea în comun a acelor sau a obiectelor tăietoare, care facilitează contactul cu sângele infectat etc.)”, potrivit organizatorilor. Baloanele umplute cu heliu vor fi înălţate luni, 28 iulie, la Bucureşti, de pe terasa hotelului Howard Johnson (ora 13.00), la Turda-Cluj, din faţa Salinei (ora 15.00), la Constanţa, City Park Mall (ora 15.00). „Prin mediatizarea şi popularizarea acestui eveniment sperăm să încurajăm oamenii, indiferent de vârstă sau de zona din care provin, să se confrunte cu această boală care face ravagii la nivel mondial, să conştientizeze că există şi să nu o ignore, deci să ia măsurile preventive necesare. În România, vorbim de peste 600.000 de persoane care sunt infectate cu virusul hepatitei C şi aproape un milion infectate cu virusul hepatitic B. La nivel mondial, hepatita ucide în fiecare an circa 1,4 milioane de persoane şi afectează alte sute de mii în întreaga lume”, a transmis președintele APAH-RO, Marinela Debu.