Stop nedreptăților! Ziua mondială a justiţiei sociale!

Ziua mondială a justiţiei sociale este marcată anual la 20 februarie. Iniţiativă a Adunării Generale a ONU din 26 noiembrie 2007, a început să fie aniversată din anul 2009, potrivit http://www.un.org/. La 10 iunie 2008, Organizaţia Mondială a Muncii a adoptat Declaraţia privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă.

Scopul Zilei mondiale a justiţiei sociale este de a atrage atenţia factorilor responsabili asupra unor probleme precum sărăcia, şomajul şi excluziunea socială. În literatura de specialitate, se consideră că un individ este exclus social dacă este rezident într-o zonă geografică a societăţii, dar din motive în afara controlului său nu poate participa la activităţile normale ale cetăţenilor din acea societate, chiar dacă şi-a dori să o facă.

Totodată, cu prilejul acestei zile sunt promovate valori precum solidaritatea, echitatea şi tratamentul egal oferit cetăţenilor indiferent de sex, rasă, religie, cultură sau stare a sănătăţii. Inegalităţile imense de venit atât pe plan naţional, cât şi internaţional, reprezintă, la rândul lor, un factor ce poate ridica obstacole în calea justiţiei sociale.

În 2018, tema propusă de ONU pentru această zi este „Muncitori în mişcare. În căutarea justiţiei sociale“' (Workers on the Move. The Quest for Social Justice). Mai exact, se subliniază nevoia de a crea oportunităţi decente de lucru pentru migranţi. Conform Organizaţiei Mondiale a Muncii, există, în prezent, peste 258 de milioane de migranţi la nivel internaţional. Dintre aceştia, 150 de milioane sunt apţi de muncă, 56% bărbaţi şi 44% femei, notează http://www.un.org.

Conform Asociaţiei Române pentru Transparenţă, termenul de justiţie socială, inventat de către Luigi Taparelli în anul 1840, desemnează modul în care este aplicată justiţia într-o societate în relaţie cu clasele sociale existente în ea. În esenţă, ea se referă la conceptul potrivit căruia toată lumea trebuie să aibă aceleaşi drepturi şi oportunităţi economice, politice şi sociale. Pentru adepţii justiţiei sociale, rolul cel mai important al statului este de a asigura bunăstarea şi respectarea drepturilor cetăţenilor săi, indiferent de clasa socială din care fac parte aceştia.

