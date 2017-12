Strada Traian, rută alternativă neexploatată

DESCHIS TRAFICULUI De mai bine de o lună, strada Traian a fost redeschisă circulaţiei după ce, timp de trei ani, a fost închisă din cauza lucrărilor de consolidare executate cu bani privaţi. Astfel, problemele străzii Traian şi ale locuitorilor din zonă s-au rezolvat cu cele 40 de milioane de euro investite de Harborside Imobiliare pentru stabilizarea malului. „Primăria Constanţa a fost scutită de această investiţie. Practic, până acum, 40 de milioane de euro au fost băgate în pământ. S-au realizat în acest scop 144 de piloţi de fundaţie cu diametrul de 1,5 metri, pe o adâncime de 30 de metri. S-au folosit 8.300 de metri cubi de beton, 1.300 de tone de armătură şi s-a montat o structură metalică de tip greu, de 390 de tone, care asigură siguranţa şi stabilitatea zidului de sprijin spre strada Traian. În aceste condiţii, constănţenii pot circula cu încredere pe această rută, mai ales dacă ne gândim că această arteră poate prelua din traficul aglomerat de pe bulevardul Ferdinand”, a declarat viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău.

RUTA TRAIAN Cum lucrările s-au terminat, strada a fost redeschisă circulaţiei pe două benzi, cu restricţii de trafic doar pentru autovehiculele mai mari de 3,5 tone, însă puţini sunt cei care folosesc strada Traian ca rută ocolitoare. Din acest motiv, bulevardul Ferdinand continuă să fie foarte aglomerat, creându-se zilnic ambuteiaje. „După redeschiderea străzii Traian, pe bulevardul Ferdinand s-a remarcat o scădere a numărului de maşini. În prezent nu mai sunt atât de mari cozile la semafoare, însă consider că o utilizare mai intensă a străzii Traian ca rută alternativă va reduce şi mai mult traficul pe Ferdinand”, a declarat şeful împuternicit al Serviciului Rutier Constanţa, subcomisar Ciprian Sobaru. De cealaltă parte, Adrian Mihai Grecu, unul dintre şoferii care utilizează frecvent b-dul Ferdinand pentru a ajunge în centru, ne-a mărturisit că, din cauza timpului foarte scurt scurs de la redeschiderea străzii Traian, încă nu s-a obişnuit cu faptul că are o alternativă. „Nu-mi pun problema securităţii străzii Traian atunci când îmi stabilesc ruta. Dacă e deschisă, înseamnă că e sigură. Că doar pentru reabilitări au închis-o. Pur şi simplu merg pe Ferdinand pentru că, în ultimul timp, destul de lung, a fost singura soluţie şi acum am automatismele formate atunci când mă sui la volan. La fel ca oricare alt şofer”, a spus conducătorul auto.

Strada Traian poate fi folosită ca rută alternativă fie pentru a ajunge la Palatul Administrativ al Municipiului Constanţa, adică la Primărie, Prefectură sau Consiliul Judeţean, la Judecătoria şi Tribunalul Constanţa, fie pentru a ajunge mai repede în zona Gării Constanţa şi de acolo spre staţiunile din sudul litoralului.