„Straie de curte otomane”

08:02:15 / 19 Mai 2014

Felicitari!

...uite ca daca vrei sa te realizazi si in acest domeniu trebuie sa pleci din Tara. Felicitari Doemnei din Cernavoda ca si-a urmat chemarea si a reusit sa faca ce si-a dorit. Ma gandesc cum s-ar putea face asa ceva in Romania. MA tot chinui si nu imi pot da seama. La noi muzeele stau pe muchie de cutit sa fie inchise, monumentele zac in stare de mizerie de neinchipuit. Nimeni nu vede, nimeni nu aude. Asezarile cu resurse istorice isi muta centrul de greutate cat mai departe de vestigii, iar aceste locuri devin ,,gropi de gunoi,,.Ma inclin in fata Turciei, a oamenilor politici de acolo pentru grija pe care o au fata de istoria noastra comuna!