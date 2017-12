Străinii aruncă iarăși cu bani

Investiţiile străine directe (ISD) au crescut în primele opt luni cu 61,4%, la circa 2,3 miliarde euro, după ce, în august, investitorii au plasat 215 milioane euro în piaţa românească. A fost una dintre cele mai slabe luni din acest an, maximul fiind atins în martie, potrivit datelor Băncii Naționale a României - „Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2.299 milioane euro, dintre care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au ajuns la 1.453 milioane euro, iar creditele intragrup - la 846 milioane euro“. În primele opt luni ale anului trecut, ISD s-au ridicat la 1,42 miliarde euro. Cel mai ridicat nivel din acest an al ISD a fost consemnat în martie, când au intrat în țară 476 milioane euro. Și iulie a fost o lună bună din acest punct de vedere, cu 425 milioane euro. La polul opus: februarie (110 milioane euro) şi mai (123 milioane euro). În 2014, România a atras ISD în valoare totală de 2,42 miliarde euro. Cele mai multe investiții de anul trecut au mers către industria prelucrătoare (32% din total); în cadrul acestui sector, cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrarea țițeiului, produselor chimice și maselor plastice (5,7%), industria mijloacelor de transport (5,4%), metalurgia (4,5%), sectorul alimentar, al băuturilor și tutunului (4%), cimentul, sticla și ceramica (2,6%) și fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobila (2,5%). Pe lângă industrie, alte activități care au atras investiții importante sunt intermedierile financiare și asigurările (13%), comerțul (11,7%), construcțiile și tranzacțiile imobiliare (9,8%) și IT & comunicațiile (6%). La polul opus, cele mai puține ISD au ajuns în domeniul HoReCa (0,9%), în transporturi (1,7%) și în agricultură (2,5%).

Citește și:

Străinii reîncep să scape bani în România

Turismul și agricultura, sate fără câini investitori