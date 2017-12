Străinii au injectat peste 150 milioane euro în firmele româneşti de asigurări

Infuziile de capital din străinătate în companiile de asigurări care activează în România au depăşit 150 milioane euro în primul semestru din acest an, în creştere faţă de prima jumătate a anului trecut, cînd depăşeau 113 milioane euro, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cea mai mare infuzie de capital a fost făcută în primul semestru din 2009 de francezii de la Groupama, cu un aport total de peste 63,1 milioane euro. Din această sumă, circa 21,65 milioane euro au ajuns la capitalul social al BT Asigurări, alte 35 milioane euro - la capitalul asigurătorului Asiban, iar restul de 6,4 milioane euro au ajuns la capitalul OTP Garancia, toate cele trei companii fiind controlate de Groupama. La mică distanţă se afla Uniqa Asigurări (fosta Unita), ai cărei acţionari austrieci i-au majorat capitalul social cu 41,7 milioane euro, în vreme ce KD Life şi-a mărit capitalul cu circa 14,7 milioane euro, în trei rînduri în prima jumătate a acestui an. Aviva Asigurări de Viaţă şi-a majorat capitalul social în februarie cu 7,68 milioane euro. Datele publicate de Registrul Comerţului includ primele 40 de companii care au primit aport la capitalul social, după valoarea sumelor alocate. Reprezentanţii companiilor de asigurări au atras atenţia în ultima vreme că firmele au nevoie de aporturi suplimentare de capital, cu care să facă faţă pierderilor semnficative, amplificate de criza financiară. Piaţa românească de asigurări a crescut cu 5,55% în primul semestru al acestui an, până la 4,67 miliarde lei, avansul de pe segmentul asigurărilor generale compensînd declinul înregistrat de asigurările de viaţă, potrivit datelor provizorii anunţate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). În 2008, aproape două treimi dintre asigurătorii de pe piaţa românească au terminat pe minus, pierderea netă la nivelul pieţei fiind de 158 milioane euro.