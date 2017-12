Strănepotul lui Bram Stoker lansează un nou roman despre Dracula

Dacre Stoker, strănepotul lui Bram Stoker, autorul romanului “Dracula ”lansat în urmă cu mai bine de un secol, a scris o continuare a poveştii, care a fost lansată deja în mai multe ţări, sub numele “Dracula: The Un-Dead”. Canadianul Dacre Stoker, în vîrstă de 51 de ani, a avut ideea acestei continuări oficiale a romanului scris de predecesorul său lui Bram Stocker în 2003, în urma unei întîlniri cu Ian Holt, în vîrstă de 39 de ani, pasionat de stilul gotic şi vampiri. “Dracula cu care facem cunoştinţă în prezent este extrem de diferit de cel al lui Bram Stoker, am vrut să revenim la povestea originală”, a explicat Ian Holt, în cadrul unui eveniment de prezentare a cărţii organizat la Paris. În căutarea scriitorului potrivit pentru a continua povestea, Ian Hold s-a lovit de refuzul altor descendenţi ai scriitorului irlandez înainte de a-l găsi pe Dacre Stoker, fost membru al echipei canadiene de petatlon şi profesor de educaţie fizică în Carolina de Sud.

După şase ani de documentare şi redactare, “Dracula: The Un-Dead” a fost lansată la finele lunii septembrie în Marea Britanie şi Irlanda şi de curînd în Franţa, Canada şi SUA. Pînă acum, drepturile de traducere au fost vîndute pentru 17 limbi şi 24 de ţări. Romanul reprezintă o versiune modernizată a aventurilor contelui Dracula, resuscitînd mitul cunoscutului vampir. Bram Stoker (1847-1912) l-a folosit ca sursă de inspiraţie pentru romanul său publicat în 1897 pe Vlad Ţepes. Acţiunea din “Dracula: The Un-Dead” se derulează în 1912, la 25 de ani după finalul aventurilor descrise în romanul lui Bram Stoker. Decese înfricoşătoare la Londra şi Paris şi o vînătoare de vampiri la scară europeană arată teroarea pe care o răspîndeşte Prinţul Întunericului. În carte, autorii au introdus noi personaje, între care un inspector de poliţie şi o contesă-vampir lesbiană. În plus, au folosit pentru cartea lor 124 de pagini din notele scrise de Bram Stoker pentru un posibil viitor roman.

Dacre Stoker a obţinut permisiunea celorlalţi descendenţi ai scriitorului pentru a face din Bram Stoker, strămoşul lor comun, unul dintre personajele cărţii sale, lucru care permite urmării romanului “Dracula” să se prezinte drept singura lucrare de ficţiune susţinută de familia creatorului lui Dracula. Numele romanului lui Dacre Stoker ar fi trebuit să fie cel al originalului scris de Bram Stoker, însă titlul romanului apărut în urmă cu mai bine de un secol a fost schimbat în “Dracula” de un editor.