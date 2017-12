Strângere de semnături pentru TVA de 5%

Partidul Ecologist Român (PER) iniţiază Campania de strângere de semnături pentru susţinerea proiectului de lege ce vizează reducerea TVA la 5% la produsele alimentare de bază, medicamente, rechizite şi manuale şcolare. Ecologiştii anunţă printr-un comunicat de presă că această acţiune se va desfăşura în colegiile reprezentate de deputaţii Puterii - PDL, UNPR, UDMR şi minorităţi. Acţiunea va fi demarată miercuri, 30 martie 2011, şi va avea forma unei scrisori adresată fiecărui deputat al Puterii, avându-i ca semnatari pe cetăţenii pe care aceştia îi reprezintă în Parlamentul României. „Un grup de specialişti ai Clubului Ecologist Român efectuează un studiu cu privire la impactul asupra economiei naţionale şi a oportunităţii introducerii acestui demers legislativ în viitoarea sesiune parlamentară. PER propune o abordare organică a fiscalizării prin TVA a produselor de bază, în fapt a acumulărilor de TVA pe întreg lanţul de producţie începând de la achiziţionarea materiilor prime, până la consumul final al populaţiei“, a declarat prim-vicepreşedintele PER, Viorel Pană. Pe de altă parte, vorbind despre proiectul reducerii TVA la alimentele de bază, premierul Emil Boc a declarat, ieri, că în Senat „s-a pierdut o bătălie“, dar „războiul“ va fi câştigat în Camera Deputaţilor. Cererea de reexaminare formulată de preşedintele de Traian Băsescu asupra Legii privind reducerea TVA la 5% la alimentele de bază a fost respinsă, miercuri, de Senat, care a menţinut, astfel, textul legislativ iniţial.