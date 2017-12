Dan Diaconescu pare să fie mai şmecher decât Traian Băsescu! De câteva luni încoace, preşedintele îi pune beţe-n roate, cu mijloace \"legale\" şi \"democratice\", împiedicând înscrierea la tribunal şi intrarea în legalitate a Partidului Poporului, care ar putea fura mult electorat de la PDL.

Găselniţa patronului OTV este reunificarea sub aceeaşi pălărie a mai multor partide fantomă, dar care nu şi-au pierdut validitatea juridică, deoarece au obţinut peste 50.000 de voturi la ultimele alegeri, aşa cum cere legea. Problema este că aceste formaţiuni \"no name\", deşi legale, sunt moarte ca percepţie publică şi ar trebui să li se facă resuscitare politică \"gură la gură\", ceea ce probabil că va cădea în sarcina lui Dan Diaconescu şi a postului de \"televiziune\" OTV. Nu e clar dacă ele vor funcţiona ca o alianţă sau vor fuziona... Încă şi mai neclară este culoarea politică pe care o va avea acest \"front democratic\" (am ales \"porecla\" la întâmplare), cu toate că Dan Diaconescu a declarat deja o poziţie de \"centru - stânga\". Asta sună destul de evaziv pentru nea Castană de la Poplaca, personajul imaginar al editorialelor mele, pe care nu l-am mai evocat de ceva timp.

Dar problema nu este ce vrea Dan Diaconescu, ci cum va reacţiona Traian Băsescu, prin resorturile sale \"oculte\" de putere! Încă înainte de a avea statut juridic, Partidul Poporului este creditat cu un scor ce variază enigmatic între 6% şi 15%. Aici e misterul care îi intrigă pe toţi şi tot de aici vine şi neliniştea preşedintelui României, căci dacă asta nu e stratagema sa şi Diaconescu nu va face joc dublu, cum se aşteaptă unii, atunci acest partid va încurca multe socoteli electorale.

Aştept cu mare curiozitate deznodământul, fiindcă mie povestea asta îmi seamănă cu un fel de \"Albă-ca-Zăpada cu buline\". Mai ţineţi minte ce însemna, în 1990, porecla de \"dalmaţian\"? Albă-ca-Zăpada n-a fost \"pistruiată\", în copilăria mea...