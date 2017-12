Strategia asigurătorilor români este falimentară

UN CUTREMUR SERIOS AR ÎNGROPA PIAŢA. Cei mai mulţi asigurători din România nu sunt pregătiţi să facă faţă, din punct de vedere financiar, unui cutremur ca cel din martie 1977, spune preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR) România, Cristian Constantinescu. „Gradul de reasigurare pe segmentul imobiliar este foarte redus. Mulţi asigurători nu acoperă aceste riscuri dintr-un motiv simplu - costul. Ei speră ca riscul respectiv să nu se întâmple şi, la finalul contractului, să rămână cu banii din primă în buzunar”, a declarat Constantinescu, adăugând că majoritatea firmelor de asigurări nu au mai mult de 5% din portofoliul imobiliar „cedat în reasigurare”. De asemenea, puţine firme au investit în sisteme IT, care permit continuarea activităţii în caz de cutremur. „Un astfel de sistem costă. Spre exemplu, Allianz-Ţiriac a alocat circa trei milioane de euro într-un sistem de backup şi recuperare în caz de dezastru. Acest sistem este amplasat într-o locaţie din Braşov şi, în cazul unui cutremur, firma îşi va putea continua activitatea fără prea multe probleme”, a mai spus reprezentantul UNSAR. Potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), în 2009, valoarea totală a primelor cedate în reasigurare a fost de 1,66 miliarde lei, reprezentând 18,68% din volumul primelor subcrise.

2011 ADUCE 4 - 5 FALIMENTE MARI. Preşedintele UNSAR mai spune că 4 - 5 asigurători pot da faliment în acest an, din cauza pierderilor provocate de politica agresivă practicată în scopul creşterii cotei de piaţă. „Pentru majorarea cotei de piaţă, unele societăţi practică prime de asigurare sub nivelul costului acoperirii unui risc. Această politică poate fi acceptată pe termen scurt, dar pe termen lung pierderile generate devin din ce în ce mai greu de susţinut. Pe piaţa locală există un număr de 4 - 5 asigurători care aplică de ceva vreme o astfel de politică şi pot intra în faliment în cursul acestui an”, a explicat Constantinescu, precizând că orice problemă (faliment, supraveghere specială etc) cu care se confruntă o firmă de asigurări cu o cotă de piaţă mai mare de 1% reprezintă „o pată pe obrazul pieţei de profil”. „Piaţa asigurărilor este pe pierderi de şase ani, iar 2011 nu va face excepţie de la această evoluţie. Pierderile sunt acoperite cu banii acţionarilor, care, în 2009, au depăşit 300 milioane euro. Mă îndoiesc că vom vedea prea multe societăţi pe plus în 2011, şi de aceea mă aştept să dispară un număr de 4 - 5 asigurători, şi nu unii cu cotă de piaţă nesemnificativă”, a reamintit preşedintele UNSAR.