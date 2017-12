Strategia Dunării trebuie să aducă Ucraina şi Moldova mai aproape de UE

REUNIUNE Timp de două zile, Palatul Parlamentului găzduieşte Forumul Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), reunind reprezentanţi guvernamentali din 14 state dunărene, alături de oficiali europeni. Aceasta este cea de-a doua ediţie a forumului, prima având loc la Regensburg, Germania, pe 27 şi 28 noiembrie 2012, reunind peste 600 de participanţi. Strategia pentru regiunea Dunării este proiectul politic european de amploare şi vizibilitate lansat de România împreună cu Austria. Este o importantă iniţiativă a ţării noastre după aderarea la UE şi a fost adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011, ca strategie macro-regională a Uniunii Europene. Ieri, la deschiderea forumului, alături de ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, au fost prezenţi comisarul european pentru Politică Regională, Johannes Hahn, şi comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş. Această a doua ediţie a Forumului SUERD se desfăşoară sub titlul „Danube Region - stronger together, stronger in the world” şi urmăreşte să reflecte modul în care strategia ajută statele riverane să facă faţă provocărilor actuale comune, dar şi să influenţeze revitalizarea economiei.

REGULA CELOR TREI ÎMBUNĂTĂŢIRI În prima zi a forumului, discuţiile au vizat rolul Strategiei Dunării pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, echilibrarea dezvoltării economice cu ecologia şi gestionarea riscurilor de mediu, finanţarea proiectelor pentru Strategia Dunării în viitorul cadru de finanţare europeană 2014-2020. Directorul general din cadrul MAE, Carmen Podgorean, a declarat că Strategia UE pentru Regiunea Dunării trebuie să faciliteze o integrare mai bună a ţărilor membre UE, dar şi să aducă ţările din vestul Balcanilor, Ucraina şi Republica Moldova, mai aproape de Uniune. „A sosit momentul să schimbăm regula celor trei negaţii - fără fonduri noi, fără instituţii noi şi fără legislaţie nouă -, care au definit Strategia până acum, într-o regulă general valabilă a celor trei îmbunătăţiri - o mai bună armonizare a resurselor financiare, guvernanţă îmbunătăţită şi implementare mai bună a acquis-ului actual”, apreciază Carmen Podgorean. Oficialul român mai spune că macro-regiunea dunăreană va genera tot mai multă valoare adăugată datorită avantajelor asigurate de o abordare integrată şi multisectorială care vizează acţiuni strategice comune. „În acest sens, sprijinul financiar şi tehnic este oferit de programe europene, naţionale şi regionale pentru perioada de finanţare 2014-2020, în special de fondurile europene structurale şi de investiţii, Orizont 2020, COSME şi mecanismul Conectarea Europei”, a afirmat Podgorean.