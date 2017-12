Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată

Guvernul a aprobat ieri, printr-o hotărâre, Strategia Națională de Control al Tuberculozei pentru perioada 2015-2020, care are ca scop reducerea incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, diagnosticare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Potrivit unui comunicat al Executivului, România este țara din UE cu cea mai mare incidență a tuberculozei, de patru ori peste media europeană, și are una dintre cele mai mici rate de vindecare, prezentând "o creștere anuală a rezervorului de pacienți infecțioși". Sursa citată arată că, prin strategia adoptată de Executiv, se are în vedere, totodată, "asigurarea condițiilor pentru eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România până în 2050". "Strategia urmărește până în 2020: asigurarea accesului universal la metodele rapide de diagnostic; diagnosticarea a cel puțin 85% din toate cazurile estimate de tuberculoză sensibilă și tuberculoză rezistentă multidrog; tratarea cu succes a cel puțin 90% din cazurile noi și a cel puțin 85% din retratamente; tratarea cu succes a 75% din cazurile de tuberculoză rezistentă multidrog; reducerea ratei generale a mortalității cauzate de tuberculoză la mai puțin de 4,3 la 100.000 de locuitori; scăderea generală a incidenței bolii; îmbunătățirea generală a capacității sistemului sanitar de a controla tuberculoza", informează sursa citată. În ceea ce privește finanțarea strategiei, Guvernul precizează că adoptarea documentului "face posibilă mobilizarea de resurse din fondurile structurale europene din perioada 2014-2020 și din alte fonduri europene nerambursabile". Strategia va fi finanțată prin: 145 milioane lei din fonduri structurale din exercițiul financiar 2014-2020, 46 milioane lei din fonduri donate de Norvegia, 37 milioane lei provenind din Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, alocări de la bugetul de stat, alte finanțări rambursabile și nerambursabile. "Bugetul total aferent Strategiei 2015-2020 pentru activitățile de diagnostic, tratament, dotare a laboratoarelor, supraveghere și resurse umane se ridică la aproape 1,571 miliarde lei", precizează Executivul.