Strategia UE pentru Delta Dunării, stabilită fără autorităţile locale

Hotelul Iaki din staţiunea Mamaia găzduieşte, de ieri, Conferinţa privind Strategia UE pentru Delta Dunării. Evenimentul marchează finalul seriei de conferinţe destinate Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, care a debutat în februarie 2010, la Ulm - Germania şi a continuat, în aval, în statele străbătute de fluviul european. Evenimentul are ca obiectiv discutarea posibilelor proiecte care ar putea fi prezentate în Planul de Acţiune al Comisiei Europene. În urma tuturor dezbaterilor care au avut loc până în prezent s-au stabilit o serie de principii în baza cărora vor fi stabilite proiectele ce vor fi incluse în această strategie. România a fost aleasă ca destinaţie finală a dezbaterilor publice pentru faptul că cea mai mare parte a Fluviului Dunărea se află pe teritoriul ţării noastre. La deschiderea lucrărilor conferinţei au fost prezenţi comisarul european pentru Politica Regională, Johannes Hahn şi miniştri din ţările riverane Dunării. Hahn a declarat că ţările membre ale UE trebuie să rămână concentrate asupra acestei strategii pe care trebuie să o finalizeze. „S-au adunat multe idei şi proiecte în cadrul acestor conferinţe organizate până în prezent. Până la sfârşitul acestui an trebuie să stabilim o listă de priorităţi. După aprobarea formei finale a strategiei, care se va face în prima parte a anului 2011, Strategia pentru regiunile Dunării trebuie să devină prioritate pentru UE”, a declarat Hahn. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, a afirmat că strategia UE pentru Regiunile Dunării se află pe lista de priorităţi a ministerului. „Avem proiecte pe care dorim să le integrăm în această strategie europeană. Dorim să preluăm la Ministerul Dezvoltării proiectul Canalul Dunăre-Bucureşti, ţinând cont de relevanţa pe care o are acest minister care se ocupă de dezvoltare regională. Trebuie să punem în valoare destinaţiile turistice româneşti de pe malul Dunării şi circuitele turistice, culturale sau istorice din Oltenia, care nu aduc creşterea economică pe care ar putea să o aducă dacă ar fi exploatate raţional”, a declarat Udrea. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, s-a declarat nemulţumit de faptul că la eveniment nu au fost invitate şi autorităţile locale, scheletul pe care se construiesc aceste strategii. „Mi se pare absurd să vorbeşti despre dezvoltare regională în prezenţa comisarului UE pentru Politici regionale şi preşedintele CJC, primarul Constanţei sau alţi conducători ai judeţelor limitrofe să nu fie prezenţi la dezbateri şi la stabilirea punctelor de vedere ale autorităţilor locale faţă de stabilirea strategiei Dunării. Nu poţi să faci dezvoltare regională fără autorităţile locale”, a declarat Constantinescu.