Strategie bună pentru slăbit

Persoanele care încearcă să piardă câteva kilograme și care vor să se mențină mai slabe ar trebui să se urce zilnic pe cântar și să-și urmărească evoluția greutății de-a lungul timpului, conform unui nou studiu, coordonat de David Levitsky, profesor de nutriție și psihologie la Universitatea Cornell. Acesta susține că s-a observat că persoanele care doresc să slăbească și care s-au cântărit zilnic, notând rezultatele, au pierdut, în medie, 3% din greutatea corporală în interval de un an. Mai mult decât atât, după un an, aceste persoane au reușit să-și mențină greutatea timp de încă un an, ceea ce este foarte important, pentru că menținerea după o cură de slăbire poate fi mai dificilă decât slăbirea. ”Sunt mii de moduri prin care se poate slăbi. Nu aceasta este problema, ci menținerea greutății după ce am slăbit”, a comentat David Levitsky.