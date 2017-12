Strategie financiară “a la FC Farul”

Finalul de an nu a adus veşti bune pentru jucătorii Farului, o parte dintre ei fiind obligaţi să-şi schimbe programul pentru Sărbătorile de iarnă din cauza deciziilor luate de conducerea clubului. Majoritatea componenţilor grupării de pe litoral a fost drastic amendată de oficialii constănţeni, în urma unei şedinţe a Comitetului Director, desfăşurată joi, la sediul clubului. Acţiunea a părut mai degrabă o strategie pentru a limita din nou efectele crizei financiare, modul de organizare fiind extrem de original. “Toţi jucătorii cu probleme au fost anunţaţi prin poştă să fie prezenţi la şedinţa de joi pentru a se putea apăra, dar, dintre toţi, au venit doar George Curcă şi Florin Pătraşcu. Unii m-au sunat şi ne-au spus că nu are rost să vină sau ne-au comunicat că nu le permite programul, în timp ce alţii pur şi simplu nu au vrut să ia parte la şedinţă”, a explicat directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. Jucătorii au însă o altă variantă. “S-au primit convocările pentru şedinţă joi după-amiaza, deşi aceasta avusese loc dimineaţa. În plus, unii sînt la sute de kilometri distanţă. Cum putea să ajungă în cîteva ore la Constanţa?”, a declarat unul dintre fotbalişti, sub protecţia anonimatului, temîndu-se de o nouă amendă din partea clubului.

Deşi oficialii constănţeni au anunţat că sancţiunile au fost de la 300 la 3.000 de dolari, surse din cadrul clubului au dezvăluit că amenzile ajung şi pînă la 10.000 de dolari. În plus, Dan Pîra a spus că jucătorii respectivi ştiau că vor rămîne cu buzunarele goale încă din timpul turului de campionat. “În total, vreo zece jucători au fost sancţionaţi. Toţi ştiau de amenzi pentru că referatele au fost întocmite încă din timpul turului. Unora li s-au făcut rapoarte din cauza surplusului de greutate, altora din cauza indiciplinei. De exemplu, după meciul de la Cluj, patru jucători au băut alcool fără aprobare, chiar în avion, cînd ne-am întors acasă”, a dezvăluit directorul executiv al constănţenilor. “După meciul de la Cluj, am rămas la hotel şi am plecat abia dimineaţă. Nu cred că sîntem alcoolici, să bem la ora 8.00. Este doar un motiv pentru a nu ne da banii”, au replicat jucătorii. Deciziile conducerii privind amenzile au fost depuse la FRF, însă fotbaliştii sancţionaţi sînt decişi să atace hotărîrile clubului prin memorii.

Nu s-au plătit salariile de două luni

Pe lîngă amenzi, jucătorii au avut surpriza să nu găsească în conturile lor salariile pe lunile octombrie şi noiembrie. Conducerea clubului a promis însă că în această săptămînă vor fi achitate toate restanţele financiare. “Trebuia să se decidă întîi cuantumul amenzilor, pentru că o parte dintre jucători nu aveau de încasat prime şi nu aveam de unde să le oprim banii. În zilele următoare se vor vira sumele datorate, conform Regulamentului de Ordine Interioară”, a spus Pîra.