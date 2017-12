Strategii „medievale” în 2013

PRODUSELE SUNT LIBERE Dacă vă imaginaţi că autoritatea de Concurenţă din România are o strategie complexă pentru controlul relaţiilor dintre furnizori şi retaileri, vă înşelaţi amarnic. Planul este cât se poate de „medieval” - „Ei încearcă să controleze preţurile, dar poziţia CC este ca jucătorii să se bată între ei ca chiorii, pentru a scădea preţurile la consumatori”. Nu o spunem noi, ci însuşi preşedintele Consiliului Concurenţei (CC), Bogdan Chiriţoiu. „Am văzut probleme în piaţă la înţelegerile dintre furnizori şi retaileri, unde unii sau alţii încearcă să controleze preţul. Poziţia noastră ortodoxă, care ştiu că produce multe temeri şi semne de întrebare, este că pe producător n-ar trebui să-l intereseze la ce preţ este comercializat produsul său odată ce l-a dat unui distribuitor. E treaba ăluia unde şi cu cât îl vinde. Şi exact aici am dat multe sancţiuni în trecut! Producătorii vor să controleze mai bine canalele de distribuţie, să-şi poziţioneze mai bine produsele. Din punctul nostru de vedere, vrem să vă bateţi între voi ca chiorii, pentru ca preţurile plătite de consumatorii români să scadă”, a spus ieri Chiriţoiu, la o conferinţă pe teme de retail. În ceea ce priveşte negocierile dintre furnizori şi comercianţi, preşedintele CC subliniază că, în prezent, piaţa se confruntă cu „o asimetrie de putere între companiile mari şi cele mici”: „Este o frământare constantă care a dus în România la codul de bune practici. Am acceptat ideea că unele practici trebuie să fie interzise, dar, din ce am înţeles, iniţiatorii codului nu au avut rezultate prea bune. Noi ne aşteptam la asta, pentru că ideea de a schimba prin lege rezultatul evoluţiei naturale a pieţei este naivă”.

DOUĂ HOPURI TRECUTE CU BINE În 2013, Concurenţa s-a confruntat deja cu două situaţii importante, care s-au încheiat însă cu bine. „La începutul anului, când mi-am făcut lista cu ce ar putea merge prost, am trecut privatizarea CFR Marfă (la care erau cote foarte mari de piaţă) şi reducerea TVA la pâine, unde mă temeam că vom avea o nouă discuţie ca în cazul benzinei. Uite două probleme de care am scăpat - nici CFR Marfă nu s-a întâmplat, nici preţul la pâine nu a rămas la fel. După datele noastre, reducerea TVA la produsele de panificaţie se vede aproape integral în preţul final, ceea ce arată că, în acest sector, concurenţa funcţionează foarte bine”, a adăugat Chiriţoiu. Potrivit CC, reducerea TVA la pâine a avut ca efect scăderea cu peste 11% a preţului final plătit de consumatori.