Stratul de ozon dă primele semne de creștere

Stratul de ozon, care protejează viața de razele ultraviolete, cauzatoare de cancer, dă primul semn de creștere, după ani de scădere periculoasă, a indicat ieri un studiu al Națiunilor Unite, preluat de Reuters. Potrivit experților, această creștere a stratului de ozon demonstrează succesul interdicției din 1987 asupra gazelor poluante, care afectau acest ecran fragil situat la o altitudine foarte mare și va contribui la prevenirea a milioane de cazuri de cancere de piele. De asemenea, gaura de ozon care apare anual deasupra Antarcticii s-a oprit din creșterea înregistrată de la an la an, însă va fi nevoie de aproximativ un deceniu înainte ca aceasta să înceapă să scadă, se indică în raportul realizat de Organizația Meteorologică Mondială (OMM) și de Programul de Mediu al ONU. Anunțul survine în contextul în care studiile anterioare au indicat că stratul de ozon s-a oprit din scădere. "Pentru prima dată, în acest raport declarăm că am constatat indicii ale unei mici creșteri a stratului de ozon total. Acest lucru înseamnă că refacerea stratului de ozon abia a început", a declarat directorul științific al OMM, Geir Braathen.