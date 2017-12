Strauss Festival Orchestra Vienna, la Constanța

Strauss Festival Orchestra Vienna ajunge din nou la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe data 19 decembrie, de la ora 19.00, în cadrul unui turneu național care se va desfășura în marile orașe ale țării. Constănțenii vor putea urmări spectacolul oferit de celebra orchestră, cu participarea extraordinară a sopranei Leontina Văduva şi a tenorului Robert Nagy. Biletele se pot procura de la Casa de Cultură, la prețurile de 60, 100, 150 și 200 de lei.

Faimoasa orchestră revine, pentru al şaselea an consecutiv în România, cu spectacolul „Vienna Classic Christmas”. Măiestria desăvârşită a artiştilor Orchestrei, al cărei nume este sinonim, pe plan internaţional, cu interpretarea autentică a muzicii vieneze, dar şi interesul deosebit manifestat de public au făcut ca toate spectacolele susţinute în România să fie, an de an, sold out.

Strauss Festival Orchestra Vienna deţine de 36 de ani supremaţia între ansamblurile vieneze de acelaşi gen. Fondată de legendarul dirijor Peter Guth, orchestra a primit în rândurile ei, de-a lungul timpului, cei mai de seamă muzicieni. Recunoscuţi pe plan internaţional pentru virtuozitatea şi măiestria lor, câştigând deopotrivă admiraţia publicului şi a criticilor, artiştii sunt consideraţi ambasadorii Vienei, capitala mondială a muzicii clasice.

Spectacolul „Vienna Classic Christmas”, susţinut de Strauss Festival Orchestra, este un magnific concert de Crăciun, care pregăteşte auditoriul pentru sărbătorile de iarnă într-o manieră autentic vieneză.