Strauss-Kahn neagă că a plătit pentru sex camerista care îl acuză

Minciuni şi dezminţiri Eliberarea pe propria răspundere a lui Dominique Strauss-Kahn (DSK), în urma dezvăluirilor că femeia care l-a acuzat a minţit, a mutat atenţia asupra acesteia, chiar dacă omul politic francez rămâne acuzat de agresiuni sexuale. Fostul favorit la alegerile prezidenţiale franceze din 2012, potrivit sondajelor de opinie, este în continuare urmărit pentru şapte capete de acuzare ce pot, teoretic, să îi aducă 74 de ani închisoare. DSK va compărea, din nou, la 18 iulie. La fel de repede cum l-au condamnat pe Dominique Strauss-Kahn, mai multe ziare americane o acuză acum pe camerista de 32 de ani, a cărei identitate nu poate fi dezvăluită, potrivit legii americane. Citând o sursă neidentificată apropiată apărării lui DSK, tabloidul ”The New York Post” afirmă că aceasta se prostitua şi că fostul director al FMI ar fi refuzat să o plătească după o relaţie sexuală. Această afirmaţie este ferm dezminţită de apărarea fostului director FMI.

Complot şi atentat politic Datele cazului s-au schimbat după ce procurorul Cyrus Vance a dezvăluit minciunile reclamantei. Aceasta a minţit pentru a obţine azil în SUA, în 2004, a scris acesta într-o scrisoare adresată avocaţilor apărării. A minţit, de asemenea, în legătură cu ce s-a întâmplat după presupusa agresiune din camera 2806 a hotelului Sofitel din New York. Apropiaţii lui DSK au revenit asupra ipotezei complotului, evocând posibile legături politice în acest caz, chiar ”un atentat politic” împotriva fostului director al FMI. Deputatul socialist François Loncle a evocat ipoteza legăturilor între grupul Accor, proprietarul francez al hotelul Sofitel din New York şi probabil unele agenţii franceze, înainte sau după acest caz. Un alt apropiat al fostului director al FMI, Michele Sabban, s-a referit la ”o manipulare”. Aceasta l-a evocat şi pe comisarul de poliţie din New York, care a fost decorat cu Legiunea de Onoare de Nicolas Sarkozy. Aceasta ar putea fi o aluzie la Ray Kelly, un oficial din cadrul poliţiei new-yorkeze, decorat în septembrie 2006 cu cea mai importantă distincţie franceză de către preşedinte, care în perioada respectivă era ministru de Interne. Conducerea hotelului Sofitel a avertizat în jurul orei 23.14 (00.45 ora României) grupul Accor, care ulterior l-a alertat pe coordonatorul naţional al serviciilor de informaţii la preşedinţie, Ange Mancini. Contactată de AFP, Direcţia centrală a serviciilor de informaţii interne (DCRI) a declarat că nu s-a ocupat niciodată de cazul DSK.

O nouă plângere Scriitoarea şi jurnalista franceză Tristane Banon va depune, astăzi, plângere împotriva fostului director general al FMI, pe care îl acuză de tentativă de viol. Avocatul ei, David Koubbi, a precizat că plângerea se referă la o tentativă de viol care a avut loc în 2002, în momentul în care ziarista l-a intervievat pe DSK într-un apartament din Paris. Tristane Banon avea la momentul respectiv 22 de ani. Avocatul jurnalistei a explicat că a amânat înaintarea plângerii deoarece nu a dorit ca acest caz să fie folosit de justiţia americană sau să fie asociat procedurii americane lansate împotriva lui DSK. Tristane Banon, acum în vârstă de 31 de ani, a povestit în februarie 2007, la televiziune, că în urmă cu cinci ani fusese agresată sexual de DSK, dar numele lui a fost bruiat cu un beep în timpul difuzării emisiunii. Potrivit avocatului, Tristane Banon a fost la momentul respectiv convinsă să nu depună plângere, de mama sa, o aleasă socialistă în vestul Franţei. Cazul a reintrat în atenţie după arestarea la New York a lui DSK, dat atunci de sondaje drept cel mai bun candidat socialist şi potenţial învingător în alegerile prezidenţiale din 2012, în Franţa. Anunţul depunerii plângerii de către Tristane Banon survine într-un moment în care se vorbeşte de o posibilă reîntoarcere în viaţa politică a lui DSK, după eliberarea sa. Potrivit unui sondaj publicat ieri de Harris Interactive, 42% dintre francezi sunt de părere că DSK ar fi un bun preşedinte, celelalte două candidate ale Partidului Socialist, François Hollande şi Martine Aubry, clasându-se pe locul doi, cu 38%.