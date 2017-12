Străzi din oraşul natal al lui Mick Jagger şi Keith Richards, numite după piesele lor

Dartford, oraşul natal al lui Mick Jagger şi Keith Richards, membri ai trupei Rolling Stones, îşi va onora cei mai faimoşi fii prin redenumirea tuturor străzilor unui cartier nou, care vor purta numele unor hituri ale celebrei trupe. Preşedintele Consiliului Municipal al oraşului Dartford din comitatul Kent, unde Mick Jagger şi Keith Richards au copilărit, a decis ca străzile unui nou cartier al localităţii, care numără peste 1.500 de case, să poarte numele a 13 piese ale celebrei trupe britanice Rolling Stones. Printre numele avute în vedere se numără ”Satisfaction”, ”Street”, ”Ruby Tuesday Drive”, ”Stones Avenue” şi ”Angie Mews”. Această idee urmează să fie supusă aprobării la viitoarea şedinţă a Consiliului Municipal din Dartford. Poliţia a avertizat autorităţile că există, totuşi, posibilitatea ca plăcuţele cu numele străzilor să fie furate de admiratorii trupei Rolling Stones, după ce fanii formaţiei Beatles din Liverpool au furat plăcuţele indicatoare cu numele străzilor Abbey Road şi Penny Lane.

Celelalte nouă titluri avute în vedere pentru a deveni numele străzilor din noul cartier din Dartford sînt: Little Red Walk, după numele hitului ”Little Red Rooster”, Babylon Close, după numele albumului ”Bridges to Babylon”, Dandelion Row, după numele piesei ”Dandelion”, Lady Jane Walk, după piesa ”Lady Jane”, Cloud Close, după ”Get Off My Cloud”, Rainbow Close, după ”She\'s a Rainbow”, Sympathy Street, după numele piesei ”Sympathy For The Devil”, Black Boulevard, după piesa ”Paint It Black” şi Start Street, după numele piesei ”Start Me Up”.

Cei patru rockeri britanici au devenit faimoşi cu primul lor hit mondial, lansat în 1965, ”(I Can\'t Get No) Satisfaction”, Mick Jagger şi colegii săi de trupă devenind simboluri ale tinereţii rebele, care, cu stilul arţăgos şi ţipetele lor, se opuneau blînzilor Beatles.