Străzi incluse în proiect pentru asfaltare urgentă

DRUMURI IMPRACTICABILE Primăria Cobadin a cerut sprijinul autorităţilor judeţene pentru a demara lucrări de asfaltare pe câteva din străzile din comună. Primarul Cristian Telehoi spune că multe drumuri din localitate au devenit impracticabile din cauza numărului mare de tiruri care tranzitează comuna zilnic. „Sunt zile în care prin comună trec chiar şi 200 de tiruri, iar starea drumurilor devine din ce în ce mai proastă. Noi avem pietruite toate drumurile din Cobadin iar unele sunt şi asfaltate, dar asfaltul cât să reziste şi el. De 15 ani nu s-a mai asfaltat şi sunt formate cratere. Nu ştiu cum de mai rezistă drumurile astea! Am cerut sprijinul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa să demarăm lucrări pe cele mai circulate străzi din localitatea de reşedinţă. Noi avem un proiect deja întocmit, în care sunt incluse străzile cele mai degradate şi cele mai circulate, dar costurile sunt foarte mari pentru bugetul Primăriei. Avem nişte economii la buget şi noi am putea asigura o parte din sumă, dar nu pe toată. De aceea avem nevoie de ajutorul autorităţilor judeţene”, a declarat Telehoi. În Cobadin, aprox. 10 kilometri de drumuri ar avea nevoie de asfaltare urgentă. „De la bugetul local, am alocat 1,5 milioane de lei pentru asfaltări în comună. Însă banii nu ne vor ajunge pentru asfaltarea celor 10 kilometri care au nevoie de reabilitare urgentă”, a afirmat primarul.

PROMISIUNI DE LA BUCUREŞTI?! Autoritatea locală a încercat să obţină bani şi de la guvern pentru asfaltarea tramei stradale din Cobadin, dar nu a primit fonduri decât pentru 2,5 kilometri. Porţiunea de drum a trecut deja în administrarea autorităţilor de la Bucureşti, dar Telehoi, după mai multe experienţe cu proiecte depuse dar nefinanţate, e neîncrezător: până nu vede demararea lucrărilor propriu-zise nu crede.