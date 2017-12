Străzi reparate cu fonduri locale

Primăria oraşului Ovidiu a demarat lucrările de reparaţii pe străzile unde se impune aşa ceva. „Angajaţii Primăriei au făcut o vizită pe toate străzile din oraş, pentru a vedea unde este nevoie să remediem eventualele probleme. După am făcut inventarul problemelor am făcut un grafic al lucrărilor, astfel încât să încurcăm locuitorii”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a precizat că lucrările sunt făcute cu bani din propriul buget. „Suma nu este foarte mare, aşa că am găsit resursele financiare necesare pentru a acoperi costurile acestor lucrări. Sper ca în cel mai scurt timp să putem demara şi lucrările de asfaltare a străzilor cuprinse fie în programul Zonei Metropolitane Constanţa, fie în programul Ministerului Dezvoltării. Din câte ştiu, în ceea ce priveşte programul Ministerului Dezvoltării, a fost deja demarată licitaţia”, a spus Bocai.