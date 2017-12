Străzi și canalizări amenajate printr-un proiect vechi de nouă ani

08:11:42 / 12 Ianuarie 2015

"pe străzi se va circula ca în oraș"

Care strazi ca in Constanta in buricul tirgului in cartierul Primo Compozitorilor nu este asfaltata nici o strada. Halal primar de Constanta, te pomenesti ca mai are tupeul sa mai candideze la un nou mandat votat de prosti.