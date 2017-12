Stresul creşte riscul de pierdere a sarcinii

EVENIMENTE NEDORITE Stresul femeilor gravide măreşte riscul naşterii de copii morţi sau de moarte a fetusului după cel puţin 20 de săptămâni de sarcină. Studiul a fost realizat pe un grup de peste 2.000 de femei din SUA, care au fost chestionate la 24 de ore după ce au născut. În cadrul studiului au fost recrutate circa 600 de femei care au născut copii morţi sau au pierdut sarcina pe parcurs.

Femeile care au precizat că au trecut prin cinci sau mai multe experienţe stresante în ultimul an, aşa cum ar fi pierderea unui membru al familiei, a unui prieten sau pierderea locului de muncă, întâmpină un risc de 2,5 ori mai mare de a avea copii morţi la naştere, prin comparaţie cu femeile care nu au trecut prin astfel de evenimente stresante. Această concluzie întăreşte ideea că este nevoie ca medicii să fie informaţi cu privire la evenimentele stresante din viaţa femeilor gravide, astfel încât acestea să poată primi ajutorul necesar trecerii peste aceste evenimente în cadrul asistenţei medicale prenatale. Totuşi, astfel de evenimente stresante sunt foarte comune, iar majoritatea femeilor gravide care au trecut prin astfel de evenimente au născut copii sănătoşi. Dintre femeile care şi-au dus sarcina până la capăt, 75% au trecut prin cel puţin un eveniment stresant în ultimul an de viaţă, prin comparaţie cu 83% dintre femeile ai căror copii s-au născut morţi sau au murit în timpul sarcinii. Aproximativ una din zece dintre femeile care au născut şi una din cinci dintre femeile care au pierdut sarcina au trecut prin cinci sau mai multe astfel de evenimente stresante în ultimul an de viaţă. Rata de moarte a fetusului în SUA în 2006 era de 1/167 de naşteri, conform Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor.

CREŞTERE PERTURBATĂ Certurile dintre părinţi au efecte nedorite şi asupra copiilor. Tonul răstit, ţipetele sau tensiunea din relaţia dintre părinţi afectează activitatea cerebrală a copiilor, chiar dacă aceştia dorm. De multe ori, părinţii încearcă să îşi protejeze copiii de problemele care apar în viaţa de cuplu, dar un studiu efectuat de psihologii Universităţii Oregon din SUA a indicat faptul că somnul nu îi protejează pe cei mici. Chiar şi în somn, copiii reacţionează la vocea mamei şi la schimbul răstit de replici, potrivit scanărilor care au demonstrat perturbarea activităţii lor cerebrale, care poate avea efecte nedorite pe termen lung. Copiii sunt predispuşi astfel la probleme de deficit de atenţie, comportament violent sau agitat.