Stresul ne urâţeşte şi ne prosteşte

ÎMBĂTRÂNIRE PRECOCE Sigur vi s-a întâmplat cel puţin o dată în viaţă să fie trecut de miezul-nopţii şi încă să nu fi terminat treaba. După câteva ore de somn, vă treziţi şi priviţi spre oglinda care reflectă un chip palid şi încercănat. Explicaţia pentru urâţirea de moment a fost în sfârşit găsită de cercetători. ”Stresul cauzează o scădere a capacităţii pielii de a se proteja. Toate aceste lucruri se întâmplă atunci când este vorba despre stresul cronic. Dacă nu avem colagen sănătos în piele, atunci devenim încercănaţi”, a explicat Amit Sood, profesor la Mind Body Initiative din cadrul Clinicii Mayo din SUA.

Tot stresul scade şi nivelul melaninei, fenomen care ne face să părem traşi la faţă şi palizi. Melanina pigmentează pielea umană, determinând culoarea. De fiecare dată când suntem stresaţi, ducem un război cu propria persoană. ”Devenim ineficienţi, somnul nu este odihnitor, mâncăm mai mult, ajungem să cântărim mai mult, iar toate aceste lucruri ne pot afecta relaţiile cu ceilalţi”, a mai explicat specialistul american. Ca urmare a stresului, feţele noaste devin mai puţin atrăgătoare şi mai umflate. Cearcănele şi pungile de sub ochi apar atunci când organismul nu este capabil să îşi revină peste noapte, din cauza lipsei de somn. În timpul zilei acumulăm apă în corp şi nu o eliberăm sub formă de urină. O parte din această apă în exces se acumulează sub ochi, dând naştere cearcănelor umflate. În mod normal, în timpul somnului, apa este distribuită în corp. Dar lipsa somnului cauzează acumularea ei sub ochi. Stresul duce şi la apariţia ridurilor de îmbătrânire. Pe lângă implicarea sa în aspectul fizic, stresul are şi un rol negativ asupra ridării arterelor. ”Dacă suferi de stres cronic, din punct de vedere biologic, celulele tale sunt cu 10-15 ani mai în vârstă”, conchide Amit Sood.

MICŞORAREA CREIERULUI Cercetătorii de la Yale au aflat de ce volumul creierului se reduce în cazul depresiei sau stresului cronic, ducând la probleme emoţionale şi de cunoaştere. Este vorba despre o modificare genetică ce provoacă pierderea unor conexiuni la nivelul creierului la oameni şi depresie în cazul animalelor. Modificarea genetică duce la reprimarea unor gene necesare în formarea conexiunilor sinaptice dintre celulele creierului, ceea ce contribuie la pierderea din masa creierului în cortexul prefrontal. S-a vrut testarea ideii potrivit căreia stresul duce la pierderea sinapselor la oameni. Circuitele în mod normal implicate în emoţie şi în cogniţie sunt întrerupte când suntem stresaţi. S-a analizat ţesut de la pacienţi depresivi şi nedepresivi şi s-au studiat diferite modele de activare genetică. Creierul pacienţilor cu depresie arată niveluri scăzute de activitate în genele ce folosesc la structura şi funcţia sinapselor. S-a descoperit apoi în urma testelor pe şoareci că cel puţin cinci dintre aceste gene ar putea fi reglate cu ajutorul factorului de transcripţie numit GATA1. Când acesta a fost activat, animalele au dat dovadă de simptome de depresie, ceea ce a sugerat că GATA1 joacă un rol nu numai în pierderea sinapselor, ci şi în simptomele depresiei. Studierea variaţiilor genetice în GATA1 ar putea într-o zi să ajute la identificarea pacienţilor cu risc ridicat de depresie majoră sau sensibilitate la stres.