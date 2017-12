Strigător la cer! Mii de profesori constănțeni, ÎN ILEGALITATE

20:26:37 / 07 Noiembrie 2017

Articol fals

Ati cazut in capcana acestui sinistru diletant. Toti profesorii titulari au contract de munca cu ministerul educatiei. Pt suplinitori deciziile sunt date anual. Ceea ce s-a si facut an de an. Este ca si cum ar trebui sa schimbam diplomele de bac pt toti absolventii in situatia in care se schimba titulatura ministerului. Problema este ca lui Miu nu ii prea place sa stea la birou. Darmite sa semneze personal mii de decizii. Asta nu intelege el. Ca trebuie sa munceasca. El era obisnuit doar sa ia salariul. Si la Madgearu si la Isj...Greu.