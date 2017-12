Ultima lună a iernii, dar şi începutul de primăvară anunţă o serie de evenimente incitante pentru publicul de la malul mării amator de divertisment. Printre surprizele pregătite de Casa de Cultură a Sindicatelor se numără celebrul show irlandez Rythm of the Dance, un concert susţinut de Fuego, precum şi un mega-eveniment adresat publicului feminin, în preajma zilei de 8 Martie, oferit de stripperii de la Flamingo Boys.

„Depeche// Dance”

În „luna îndrăgostiţilor”, constănţenii sunt invitaţi la un spectacol extraordinar având ca temă dragostea şi singurătatea. Casa de Cultură a Sindicatelor va găzdui, chiar pe 14 februarie, de la ora 19.00, show-ul intitulat „Depeche// Dance”, de Massimo Gerardi, inspirat de albumul „Music for the Masses” al celor de la Depeche Mode. Sub numele „Dance for the Masses”, show-ul a fost montat în Germania, în urmă cu câţiva ani, bucurându-se de un mare succes cu celebrul Răzvan Mazilu. Coregraful italian Massimo Gerardi, în vârstă de 44 de ani, fan Depeche Mode de la 14 ani, a ales doar nouă dansatori din cei 80 de tineri care s-au prezentat la o audiţie, invitându-l pe Răzvan Mazilu să fie liderul trupei.

„Depeche// Dance” pleacă de la muzica renumitei formaţii britanice şi transformă hiturile într-un pretext pentru un spectacol de dans, care are ca temă dragostea şi singurătatea. Dansatorii români au repetat o lună mişcările pentru acest spectacol, sub supravegherea atentă a lui Răzvan Mazilu, el însuşi fan Depeche Mode încă din adolescenţă. Din distribuţia show-ului fac parte: Răzvan Mazilu, Laura Andrei, Bianca Patrichi, Iudith State, Vanda Ştefănescu, Cristian Chiş, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tănase, Mihai Smarandache.

Preţul biletelor este de 40 şi 50 lei, acestea aflându-se în vânzare la sediul instituţiei gazdă.

„Rhythm of the Dance”

Iubitorii dansului nu trebuie să rateze un spectacol unic, găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor, pe 27 februarie, începând cu ora 19.00. Faimoşii artişti ai Companiei Naţionale de Dansuri a Irlandei vor aduce pe scena de la malul mării, timp de două ore, în cadrul show-ului „Rhythm of the Dance”, străvechea poveste a celţilor şi cele mai moderne tehnici scenice se vor împleti şi vor captiva imaginaţia şi trăirile publicului. Muzica, dansul, costumele şi ritmurile frenetice sunt îmbinate cu măiestrie de către Doireann Carney, celebra coregrafă a lui Michael Flatley.

Biletele se pot achiziţiona la preţul de 100, 150 şi 200 lei, de la agenţia Casei de Cultură.

Flamingo Boys

Un alt eveniment care va suscita, cu siguranţă, interesul multora dintre constănţence, este un show al stripperilor din celebra trupă Flamingo Boys, programat la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe data de 6 martie, cu începere de la ora 19.00. Potrivit directorului instituţiei gazdă, Gheorghe Ungureanu, biletele se vor pune în vânzare începând de săptămâna viitoare, la preţul de 50 lei.

Fuego

De asemenea, prima lună a primăverii îl aduce la malul mării şi pe Fuego, unul dintre artiştii autohtoni care se poate mândri că îşi susţine spectacolele la Constanţa, de fiecare dată, sold-out. Îndrăgitul cântăreţ este aşteptat pe scena Casei de Cultură, pe data de 20 martie, cu spectacolul de primăvară „Rugă pentru flori”. Biletele pentru concertul programat de la ora 19.00 vor putea fi achiziţionate peste câteva zile, la preţul de 35 şi 40 lei.