Strivit de roţile unui camion militar

ZDROBIT. Un pensionar în vârstă de 75 de ani, din Constanţa, şi-a pierdut viaţa, vineri dimineaţă, zdrobit de roţile unei maşini militare. Teribilul accident rutier a avut loc în jurul orelor 10.00, în comuna constănţeană Valu lui Traian. Poliţiştii de la Rutieră spun că Stelică Muşat, în vârstă de 75 de ani, din Constanţa, oprise autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare CT 17 TCV, pe trotuar, pe marginea Drumului Naţional 3 (Constanţa - Murfatlar), pentru a intra într-o vulcanizare. Fără să se asigure, spun oamenii legii, bătrânul a coborât din autoturism, păşind pe carosabil. Martorii spun că au urmat scene de coşmar. Într-o fracţiune de secundă, bătrânul a ajuns sub roţile unui camion militar marca DAC 665 T, aparţinând Unităţii Militare 01737 Topraisar, condus dinspre Murfatlar către Constanţa de Ciprian Marius Mărgărit, în vârstă de 34 de ani. Victima a fost, pur şi simplu, strivită... „Nu a fost atent când a coborât. Trebuia să se uite cu atenţie”, a declarat Florin Muşat, fratele victimei. Medicii care s-au deplasat la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe bătrân. Oamenii legii l-au testat pe şoferul camionului militar cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Trupul neînsufleţit al victimei a fost scos de sub roţile maşinii militare de un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”.

ŞOFER EXPERIMENTAT. „Noi am pornit cercetările de la premisa culpei comune. În momentul în care a coborât din maşină, victima a păşit pe carosabil, dar şi maşina militară ar fi trebuit să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de trotuar. Ancheta doar ce a fost deschisă, urmează ca dosarul să ajungă la Parchetul Militar”, a declarat cms. şef Constantin Bădângă, şeful Biroului Accidente Grave din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Şoferul camionului militar lucrează în cadrul Armatei de 15 ani. Reprezentanţii UM 01737 spun că subofiţerul este un şofer foarte experimentat. „S-a angajat în Armată în anul 1995. A servit în Kosovo şi în Irak şi este un şofer foarte bun. Pe data de 1 septembrie a trecut cu brio testul psiho-tehnic, realizat de specialiştii laboratorului Ministerului Apărării Naţionale. În plus, maşina pe care o conducea are inspecţia tehnică periodică la zi şi se află într-o stare foarte bună de funcţionare”, a declarat lt. col. Paul Moglan, comandantul Batalionului 341 Infanterie. Oficialii Armatei au anunţat că maşina militară se îndrepta spre baza militară de la Topraisar. „Militarii aflaţi la bord se întorceau dintr-o zonă în care urmează să aibă loc o aplicaţie. Aceştia aveau misiunea de a asigura alimentarea cu energie electrică a dispozitivului de acolo”, a adăugat lt. col. Paul Moglan. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.