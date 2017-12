Structura exporturilor româneşti, schimbată de leul puternic

Aprecierea puternică a leului în acest an îi forţează pe micii producători să iasă din afaceri şi afectează exporturile, mai ales pe cele de bunuri cu valoare adăugată scăzută precum textilele, arată o analiză Reuters. Moneda românească a urcat cu 7% faţă de euro de la începutul acestui an, după o creştere de 10% în 2006, expunînd sute de exportatori locali unor pierderi puternice. Dintre aceştia, puţini apelează la măsurile de protecţie împotriva riscurilor pe pieţele financiare. O mare parte a producţiei româneşti se bazează încă pe tehnologii învechite, din perioada comunistă şi se concentrează pe bunuri de bază precum textilele, care pot fi fabricate la costuri mici, dar sînt sensibile la mişcările de preţ, mai scrie Reuters. "Cîteva sute de exportatori vor finaliza procedurile de faliment în decembrie", a spus şeful Asociaţiei Române a Exportatorilor şi Importatorilor, Mihail Ionescu. El a adăugat că "impactul este mult mai mare. Exportatorii vor pierde 25 de milioane de euro lunar la fiecare apreciere a leului cu 1%", a adăugat acesta. Reprezentanţii industriei au cerut, în repetate rînduri, băncii centrale, să intervină pentru a slăbi leul. Cu toate acestea, banca a fost reticentă la intervenţii, întrucît moneda puternică ajută la menţinerea inflaţiei la un nivel scăzut.

În mod oficial, banca nu a mai intervenit pentru a influenţa cursul monetar de la sfîrşitul anului 2005, cînd a cumpărat euro pentru a menţine leul slab. Unii analişti susţin că banca a intervenit pe piaţă, sub acoperire, în această lună, cînd leul a ajuns la vîrful ultimilor cinci ani, de aprox. 3 lei pe euro. Banca centrală a negat aceste afirmaţii. Aprecierea leului a fost susţinută mai ales de cererea străină, întrucît investitorii şi-au plasat banii în active cu risc mai ridicat la nivel global sau au speculat pentru cîştiguri mari, după intrarea României în UE, la începutul acestui an. Piaţa slab dezvoltată a instrumentelor financiare derivate din România, care a fost deschisă străinilor anul trecut, le acordă companiilor puţine stimulente pentru a contracara riscurile monetare. Potrivit analiştilor, cererea din partea producătorilor disperaţi ar putea fi exact lucrul de care piaţa are nevoie. România are mare nevoie de exporturi pentru a contracara importurile masive şi pentru a reduce deficitul de cont curent, care este de peste 10% din Produsul Intern Brut (PIB). Exporturile au crescut, în primele cinci luni ale acestui an, cu 12,7%, însă importurile au urcat cu 28,6%, provocînd dublarea deficitului de cont curent la 5,94 miliarde euro faţă de anul precedent. Economiştii avertizează că deficitul ar putea provoca prăbuşirea leului, în cazul în care investiţiile străine din România se reduc sau pieţele globale îşi pierd interesul pentru economiile emergente. Aceştia au mai spus că exportatorii dau deja semne de modernizare a producţiei într-o încercare de a depăşi concurenţa din partea pieţelor mai ieftine.