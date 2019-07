STS, AML... Arafat despre îmbunătăţirea procedurilor de gestionare a apelurilor pentru situaţii de urgenţă deosebite

Preşedintele Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenţă 112, Raed Arafat, a prezentat duminică mai multe propuneri de modificare a legislaţiei în domeniu, printre care se numără implementarea sistemului de localizare AML şi îmbunătăţirea procedurilor de gestionare a apelurilor pentru situaţii de urgenţă deosebite, precum cele de răpire. "Astăzi am convocat pentru prima întâlnire grupul de lucru sau comitetul care a fost numit ieri şi am avut primele discuţii despre modul în care vom aborda această situaţie şi cu ce propuneri vom veni către Guvern şi probabil către Parlament prin Guvern. Avem 15 zile pentru emiterea unui raport cu măsuri pe termen scurt, mediu şi lung. Acest raport trebuie să includă care este situaţia actuală, ce demersuri au fost realizate până acum şi din ce am discutat inclusiv cu reprezentanţii STS au fost demersuri şi discuţii realizate până recent despre modernizarea sistemului de localizare şi care sunt măsurile pe care le propunem pentru a urgenta ameliorările pe care le vrem în sistem ca să putem localiza mai precis şi mai mai bine apelantul", a declarat Arafat, la sediul MAI.

El a prezentat câteva măsuri pe care le vizează Comitetul. "Pe termen scurt există deja o aplicaţie a STS de care s-a vorbit şi care trebuie să fie promovată pentru prima fază până la implementarea unui alt sistem mai modern care să fie folosită în apelare. Această aplicaţie trebuie să fie promovată la maxim. (...) Nu este soluţia definitivă, vorbesc de o soluţie temporară. Tot pe termen scurt vine modificarea legislaţiei în vederea implementării sistemului de localizare AML (Advanced Mobile Location sau Alte Sisteme Similare). Au fost discuţii care s-au oprit la nivelul modificărilor legislative. Modificările legislative trebuie realizate urgent, noi vom pregăti textele pe care le propunem de modificare astfel încât la decizia doamnei prim-ministru, a Guvernului, pot fi aprobate chiar prin ordonanţă de urgenţă la revenirea Parlamentului din vacanţă. Sunt aspecte din primă discuţie, urmează să le aprofundăm şi poate că vor suferi modificări încă", a spus Arafat.

El a precizat că trebuie modificată legislaţia în ceea ce priveşte consimţământul localizării celor care apelează 112 şi al naturii apelului, astfel încât acesta să fie pe lângă voce şi apel de date şi să fie gratuit. "S-a ridicat problema consimţământului localizării persoanelor care apelează 112, nu numai din partea autorităţilor statului, dar şi din partea firmelor de telefonie mobilă, pentru că, cu toate reglementările despre accesul la datele personale, toată lumea este speriată că dacă noi dăm poziţia unei persone şi persoana nu este de acord. De exemplu, aici modificarea legislativă poate să fie prin faptul că în momentul în care ai sunat la 112 ai dat deja consimţământul să fii localizat, dar acest lucru trebuie să apară în legislaţie. Al doilea exemplu care trebuie modificat: natura apelului 112. Până acum se referea la apel voce mai mult, nu de date şi trebuie o modificare. Este o modificare simplă prin care să se scrie că apelul 112 înseamnă şi apel voce şi apel date", a explicat Raed Arafat.