Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) loveşte din nou. După ce a omorât doi oameni în Apuseni şi a ratat cu succes identificarea locaţiilor mai multor persoane aflate în primejdie de moarte, dintre care câteva chiar din Constanţa, STS eşuează din nou şi a întârziat sosirea la locul incidentului cu 40 de minute. O femeie din judeţul Iaşi a murit după ce ambulanţa a sosit la locuinţa sa cu 40 de minute întârziere deoarece numele străzii localităţii unde trebuia să ajungă era identic cu altul din municipiul Iaşi, astfel că autosanitara a mers la o adresă greşită, şeful SAJ spunând că greşeala ar fi a STS. Incidentul a avut loc în noaptea de 20 aprilie, când un bărbat din Hârlău a sunat la 112 şi a solicitat intervenţia unei ambulanţe pentru soţia sa, care îşi pierduse cunoştinţa. Bărbatul a indicat doar numele străzii unde locuieşte, respectiv strada Eternitatea de lângă Cimitirul Eternitatea, fără să menţioneze numele localităţii. "Solicitarea a fost făcută de către soţ, care menţiona că nu prea mai are baterie la telefon. Când s-a sunat înapoi, nu am reuşit să vorbim cu el fiindcă i s-a închis telefonul. El a dat la 112 adresa respectivă, s-a înregistrat în loc de Hârlău, Iaşi. Mai este o stradă Eternitatea lângă un cimitir Eternitatea şi la Galaţi, bine că nu ne-au trimis acolo. Oricum, am trimis maşina, nu a fost găsit cel care solicita şi am fost sunaţi de către un agent din Hârlău care a cerut din nou o ambulanţă la aceeaşi adresă. Ambulanţa a ajuns după 30 de minute, femeia a fost găsită decedată, însă după necropsie s-a descoperit că avusese un anevrism cerebral, deci, chiar dacă am fi ajuns la timp, nu se mai putea face nimic", a declarat, ieri, Florin Agapi, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Iaşi. Întrebat de ce nu a primit o localizare din partea STS, directorul SAJ Iaşi a precizat că echipajul de ambulanţă s-a deplasat unde a fost trimis. "Este obligaţia lor, prin protocol, să localizeze exact apelul şi face parte şi din metodologia de înregistrare a apelului şi de transmitere a datelor de identificare. Nu ştim de ce nu s-a întâmplat asta, întrebaţi la STS sau la 112, noi ne-am dus unde am fost trimişi", a precizat directorul. Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie au precizat că la faţa locului a fost trimis un echipaj pentru a determina cauzele care au provocat moartea femeii.