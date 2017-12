Studenții, ajutați să se angajeze mai ușor în administrația publică

În zilele noastre, mulți dintre absolvenții de facultate devin șomeri cu diplomă din cauza lipsei de experiență în domeniul în care s-au specializat. Asta deoarece angajatorii caută persoane care dețin deja toate abilitățile necesare pentru a oferi randament maxim la locul de muncă. Pentru a facilita accesul la instituțiile publice în vederea asigurării unui loc de practică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” și Asociația „Centrul Pentru Strategii și Politici Europene” au lansat proiectul „Stagii de practică pentru studenții competitivi pe piața muncii”.

BENEFICII Proiectul, finanțat din fonduri UE, se ridică la valoarea de peste două milioane de lei și se adresează tuturor studenților de la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” care dețin domiciliul în zona metropolitană Constanța. În conferința de lansare a programului, de ieri, managerul de proiect, Adrian Crăciun, a declarat că implementarea unui astfel de plan a început în urmă cu patru luni și că va dura până în noiembrie 2015: „Ne propunem să ajutăm 375 de studenți ai Facultății de Drept să se adapteze la cerințele de pe piața muncii. Cum poate fi făcut acest lucru? Prin practică, deoarece diploma de absolvire a facultății nu este suficientă pentru a oferi absolventului un loc de muncă. În prezent, pe piața muncii este o concurență acerbă și doar cei care dețin și experiența necesară, pe lângă cea teoretică, au șanse de a fi angajați. De aceea, le oferim consiliere și orientare profesională și îi punem în legătură cu posibilii angajatori. Beneficiarii acestui program fac 56 de ore de practică și, la sfârșit, vor primi o adeverință care atestă efectuarea stagiului”. Adrian Crăciun a mai precizat că programul se derulează doar în vacanță. „Practică se face doar în iulie, august și septembrie. Până în momentul de față s-au înscris aproximativ 250 de persoane, din numărul minim la care ne așteptam - 375. Așteptăm tot mai mulți studenți care vor să vină să facă practică”, a conchis Crăciun. În cadrul evenimentului, o beneficiară a acestui program a declarat că proiectul i-a oferit șansa de a învăța lucruri noi. „Am făcut voluntariat în activitatea de PR în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța“ și am rămas profund impresionată de profesionalismul echipei care m-a ajutat să învăț lucruri pe care în facultate nu am avut cum să le văd. Practic, am fost luată de la A la Z și așa am ajuns să mă ocup de lucruri importante, inclusiv de acest eveniment”, a declarat studenta Cristina Jurcă.